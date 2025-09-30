Washington convoque ses généraux : que cache la réunion secrète de Pete Hegseth ?

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump imprime sa marque sur la scène mondiale. Entre avertissements adressés à des gouvernements jugés hostiles, discours offensifs au sujet de conflits internationaux et volonté affichée de renforcer l’arsenal militaire, il donne le sentiment d’un président décidé à rappeler la puissance des États-Unis. Cette détermination trouve un prolongement dans un événement d’une ampleur inédite, organisé cette semaine sur une base militaire américaine.

Une assemblée militaire hors du commun

Ce mardi 30 septembre, la base des Marines de Quantico doit accueillir plusieurs centaines de généraux et d’amiraux américains venus de tous horizons. Leur déplacement répond à une convocation directe du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui prévoit d’y prononcer un discours.

La réunion intrigue par son caractère inhabituel. Rarement autant de hauts gradés sont rassemblés en un même lieu sans qu’un ordre du jour précis soit rendu public. Selon le programme officiel, Donald Trump rejoindra également l’assemblée pour s’adresser aux officiers. Cette mobilisation annoncée survient alors que son administration a déjà écarté certains cadres militaires et renforcé la visibilité des forces armées sur le sol américain.

Publicité

Entre communication et stratégie de pouvoir

Officiellement, la rencontre est présentée comme un moyen de renforcer la discipline et l’unité des officiers supérieurs souligne Politico. Mais pour plusieurs observateurs, voir le président américain s’exprimer devant une telle concentration de généraux et d’amiraux pourrait aussi ressembler à une démonstration de force interne, destinée à rappeler l’autorité du pouvoir civil sur les militaires.

Ce type d’initiative peut être interprété comme une tentative de resserrer le contrôle politique sur une institution jalouse de son autonomie. D’autres estiment que Donald Trump cherche à créer un lien plus direct avec les hauts gradés et à promouvoir une vision plus martiale des affaires de défense.

Au-delà des intentions affichées, les implications possibles restent nombreuses. La rencontre prévue à Quantico illustre pour beaucoup la volonté de la présidence de centraliser davantage les décisions stratégiques. Qu’il s’agisse d’un signal adressé à des adversaires étrangers ou d’un message interne de cohésion, l’événement attendu laisse penser que la Maison-Blanche entend mettre l’armée au cœur de son action politique.