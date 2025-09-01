WhatsApp : une faille cachée met en danger certains utilisateurs

Photo Pixabay

WhatsApp séduit chaque jour des millions d’utilisateurs dans le monde grâce à sa messagerie instantanée, ses options de partage de fichiers et son chiffrement de bout en bout. Cette popularité en fait également une cible privilégiée pour les cybercriminels, qui cherchent à exploiter toute faiblesse dans l’application pour accéder aux données personnelles. Meta a récemment identifié une vulnérabilité majeure affectant les appareils sous iOS, iPadOS et macOS. Selon Focus online, cette faille pourrait déjà être activement exploitée par des pirates. Les versions antérieures à la v2.25.21.73 sont particulièrement exposées, rendant indispensable l’installation rapide de la mise à jour pour protéger messages, fichiers et informations sensibles.

Une vulnérabilité silencieuse et dangereuse

La faille se situe dans la gestion des images par la bibliothèque « Image I/O », ce qui permet à des fichiers spécialement modifiés d’exécuter des instructions malveillantes sur l’appareil sans que l’utilisateur n’ait besoin d’interagir. Ce type d’attaque, donne aux pirates un accès complet aux contenus de l’appareil, allant des conversations aux fichiers stockés, sans déclencher de notification.

Les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac, qu’ils se servent de leurs appareils pour le travail ou pour un usage personnel, sont tous concernés. Meta recommande vivement de mettre à jour l’application dès que possible afin de corriger cette faille et réduire le risque d’intrusion. Il est également conseillé de suivre les informations officielles sur la sécurité et de consulter les recommandations d’experts pour renforcer la protection des appareils. Des guides et ressources spécialisées peuvent aider les utilisateurs à sécuriser leurs terminaux de manière plus efficace.

Rappels des précédentes failles

WhatsApp a déjà connu plusieurs vulnérabilités critiques ces dernières années. En 2019, une faille a permis l’installation à distance de logiciels espions via des appels, affectant des millions de comptes. En 2022, un problème similaire a été détecté dans le traitement des fichiers PDF, donnant un accès non autorisé aux données présentes sur les appareils. Ces incidents ont conduit les autorités et les spécialistes en cybersécurité à recommander la vigilance et la mise à jour régulière de l’application, ainsi qu’une prudence particulière lors de l’ouverture de fichiers provenant de sources inconnues.

Sur le plan réglementaire, la protection des données personnelles est encadrée par des normes telles que le RGPD en Europe, qui imposent aux entreprises de notifier rapidement toute faille pouvant exposer les informations des utilisateurs. La fréquence de ces vulnérabilités démontre l’importance de maintenir les logiciels à jour et de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires pour limiter les risques.

Mesures pratiques pour protéger ses appareils

Les détenteurs d’iPhone, d’iPad ou de Mac doivent s’assurer que leur application WhatsApp est à jour, en installant la version v2.25.21.73 ou ultérieure. Cette mise à jour corrige la faille et empêche les fichiers malveillants de compromettre l’appareil. Les entreprises utilisant l’application pour le travail doivent également sensibiliser leurs équipes aux dangers et vérifier que tous les appareils sont correctement sécurisés.

Cette situation rappelle l’importance d’une gestion proactive des mises à jour logicielles et de la cybersécurité. Même des applications très répandues et réputées sûres peuvent devenir des cibles pour des attaques sophistiquées. Meta insiste sur l’importance d’appliquer immédiatement la mise à jour afin de sécuriser les appareils et réduire les risques liés à cette faille critique.