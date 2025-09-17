Zapad 2025 : la Biélorussie envoie un message aux Européens

(Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a redessiné les équilibres géopolitiques, creusant un fossé entre la Russie et les pays occidentaux. La Biélorussie, dirigée par Alexandre Loukachenko, s’est fermement alignée sur Moscou, formant un front commun face à l’expansion de l’OTAN.

Cette alliance, perçue comme une réponse aux pressions extérieures, s’accompagne d’une montée des tensions, où chaque geste est interprété comme une provocation. L’incident récent de drones non identifiés ayant pénétré l’espace aérien polonais et roumain, rapidement interceptés par l’OTAN, en est une illustration frappante, révélant une région sous haute tension.

Russie et Biélorussie s’accordent sur des exercices à la frontière

Les manœuvres militaires conjointes organisées par la Russie et la Biélorussie près des frontières européennes agissent comme un catalyseur de cette crise. Ces exercices, mettant en scène des simulations d’armes de pointe, servent à la fois d’entraînement et de message dissuasif. Ils coïncident avec le renforcement des positions de l’OTAN dans les pays baltes et en Europe de l’Est, tandis que la présence d’observateurs internationaux, dont des Américains, ajoute une couche diplomatique délicate à ces démonstrations de force.

Une démonstration de puissance calculée

La Biélorussie, en accueillant des infrastructures militaires russes sur son sol, devient un pilier de la stratégie de Moscou. Les derniers exercices ont mis en avant des technologies de pointe, comme les missiles hypersoniques déjà déployés en Ukraine, mais aussi des scénarios impliquant des armes nucléaires tactiques.

Pour les analystes, cette posture dépasse le cadre militaire : il s’agit d’une manœuvre d’intimidation envers l’Occident, tout en cimentant l’unité du tandem russo-biélorusse. Minsk, sans engager ses troupes en Ukraine, joue un rôle logistique crucial, renforçant indirectement l’effort de guerre russe.

Un avertissement adressé à l’OTAN

Au-delà de leur dimension technique, ces exercices portent une charge symbolique forte. Ils constituent un signal sans équivoque : Moscou et son allié biélorusse sont prêts à riposter à toute menace perçue. Des exercices qui interviennent quelques jours seulement après les survols suspects de drones au-dessus de la Pologne et de la Roumanie, attribués à des acteurs liés au conflit et qui ont relancé les craintes d’une escalade incontrôlée.