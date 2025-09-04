Zonguldak : un yacht de luxe sombre dès sa première sortie

Photo Unsplash (illustration)

Les yachts incarnent le summum du confort et du prestige, des symboles de réussite où chaque détail – de la coque au design intérieur – traduit un goût pour l’excellence. Ces navires offrent une expérience de navigation inégalée, transformant chaque sortie en mer en une aventure unique. Mais même ce qui semble parfait peut se révéler fragile face aux imprévus techniques ou aux forces de l’eau.

Un lancement qui vire au drame

Ce mardi à Zonguldak en Turquie, un nouveau yacht de 25 mètres, surnommé Dolce Vento et évalué à 800 000 euros, a sombré dès sa première mise à l’eau. Le propriétaire et son équipage, ont été contraints d’évacuer rapidement le bateau pour sauver leur vie. En seulement un quart d’heure, le navire a basculé et s’est enfoncé dans la mer, laissant derrière lui un sentiment de perte immense.

Publicité

Un cordon de sécurité a été mis en place autour de l’épave, mais il reste incertain si le yacht pourra être récupéré ou remis à flot. Ce drame montre que, malgré la valeur et l’élégance d’un tel navire, sa solidité ne peut jamais être totalement garantie.

Quand le luxe se heurte à la réalité

L’incident met en lumière la vulnérabilité des objets de prestige face aux aléas maritimes. Même un investissement conséquent et un navire sophistiqué ne suffisent pas à éviter les accidents. Le Dolce Vento rappelle que le raffinement et la fortune ne sont jamais synonymes d’invincibilité. La mer, avec sa puissance imprévisible, peut transformer en quelques minutes un rêve luxueux en désastre inattendu.