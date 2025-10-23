40 % des conflits mondiaux ont lieu en Afrique selon la Croix-Rouge

Le monde est aujourd’hui confronté à une multiplication des conflits armés, qui frappent diverses régions et provoquent des déplacements massifs. Ces violences perturbent le quotidien de millions de personnes. Parmi les zones les plus touchées, l’Afrique se distingue par l’ampleur et la gravité des crises qui y sévissent, alerte Gilles Carbonnier, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans un entretien relayé par l’Agence de Presse Africaine (APA).

Une situation africaine alarmante

Selon Gilles Carbonnier, l’Afrique abrite près de 40 % des conflits dans le monde, ce qui représente une part particulièrement élevée de violences. Il précise que depuis 2020, le continent a connu une hausse de 45 % du nombre de foyers de conflits armés. D’après lui, plus de 50 situations restent actives, ayant forcé environ 35 millions de personnes à fuir leur domicile, soit presque la moitié des déplacés internes au niveau mondial. Le vice-président du CICR cite plusieurs zones critiques : en République démocratique du Congo, le groupe M23 a repris le contrôle de villes majeures comme Goma et Bukavu, tandis qu’en Somalie, les combats ont gravement endommagé le système de santé. Le Soudan, engagé depuis avril 2023 dans une guerre civile sanglante, est également identifié par le CICR comme l’une des crises les plus inquiétantes sur le continent.

Le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, Gilles Carbonnier, explique que cette intensité des crises se heurte à des capacités d’aide limitées. Selon lui, le CICR et d’autres organisations humanitaires doivent composer avec des financements en baisse, notamment à cause de coupes budgétaires dans certains pays et institutions, ce qui complique l’acheminement de l’assistance aux populations les plus vulnérables.

Conflits aux origines multiples et conséquences globales

Les conflits à travers le monde ont des causes diverses : rivalités politiques, disputes territoriales, tensions ethniques ou pressions économiques. En Afrique, cette combinaison de facteurs a entraîné des crises longues et complexes, avec des impacts dépassant souvent les frontières nationales. Les migrations massives, l’insécurité alimentaire et l’instabilité régionale en sont des conséquences directes. Le continent, malgré ses ressources et sa jeunesse, se retrouve freiné dans son développement par cette concentration de violences.

La Croix-Rouge souligne qu’il est nécessaire de combiner actions humanitaires et solutions politiques adaptées aux réalités locales. La mobilisation internationale doit s’accompagner de mesures concrètes sur le terrain pour protéger les populations et réduire l’impact immédiat et futur des conflits.

À l’échelle mondiale, les conflits continuent de se propager dans de nombreuses régions, avec des effets qui se répercutent sur l’économie, la sécurité et les flux migratoires. Le cas africain, montre l’urgence d’une coopération internationale renforcée et d’une réponse coordonnée pour prévenir de nouvelles crises et soutenir les populations touchées partout dans le monde.