Affaire de Parrainage au parti Les Démocrates : La bataille juridique ouverte

À l’approche de l’élection présidentielle de 2026, le Bénin traverse une nouvelle zone de turbulences politiques, autour du très débattu système de parrainage des candidats. L’opposition, menée par le parti Les Démocrates (LD), joue sa participation sur la position inébranlable d’un seul homme, le député Michel Sodjinou. Alors que l’heure tourne et que la date butoir du vendredi 17 octobre 2025 approche, tous les regards sont braqués sur la Cour Constitutionnelle, seule compétente pour trancher un dossier qui interroge à la fois la solidité du dispositif électoral et la cohérence de sa propre jurisprudence. L’affaire a éclaté le 13 octobre 2025, lorsque le député Michel Sodjinou, élu de la 19ᵉ circonscription électorale, a notifié à son parti par exploit d’huissier son intention de retirer son parrainage. Initialement destiné au duo présidentiel envisagé par Les Démocrates, la volte-face du député a été un coup de massue. Sodjinou a justifié sa décision par un profond désaccord avec le processus interne de désignation du duo Agbodjo–Lodjou. « Je ne reconnais pas le processus actuel de désignation du duo présidentiel, tel qu’il a été conduit. Je ne peux pas me rendre complice d’une mise en scène qui trahit nos principes fondateurs », a-t-il avancé dans une déclaration rendue publique, le concerné lui-même étant introuvable depuis des jours selon une correspondance du vice-président du parti LD Eric Houndété. Ni la pression des tractations internes, ni même la fameuse lettre de son vice-président de parti, Éric Houndété, celui-là même qu’il dit soutenir, le suppliant de rendre son parrainage, n’auront réussi pour l’heure à infléchir sa résolution. Le député tourne la page de la présidentielle pour se projeter vers les prochaines législatives, laissant son parti avec seulement 27 parrainages, soit un de moins que le minimum légal de 28 requis. Cette affaire révèle non seulement les fractures internes du parti de l’ancien Président Boni Yayi, mais surtout le pouvoir de blocage individuel conféré par le juge ayant rendu la décision de restitution du parrainage. L’enjeu est de taille : le parti dispose de 72 heures, soit jusqu’à ce vendredi, pour combler le déficit, faute de quoi il sera écarté de la course présidentielle de 2026. Cependant, la haute juridiction se retrouve devant un cas complexe. Le parrainage appartient –il exclusivement à un élu qui peut en faire ce qu’il veut ? Qui a compétence pour rendre une décision concernant le processus électoral en cours ? Voilà des questions qui méritent d’être élucider.

La bataille Juridique ouverte

La situation est rendue complexe par une séquence judiciaire intermédiaire. Sodjinou a saisi le tribunal de Cotonou, obtenant gain de cause. Le tribunal a en effet estimé que la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) devait constater l’invalidité du parrainage contesté. En conséquence, la CENA a délivré une nouvelle fiche de parrainage au député, invalidant de fait celle initialement détenue par Les Démocrates. C’est cette décision, et la saisine par LD de la Cour Constitutionnelle, qui constitue le cœur de la bataille juridique. La Cour est désormais appelée à statuer sur la validité d’un parrainage retiré après son dépôt officiel au parti, et après une intervention d’un tribunal ordinaire. On a deux juridictions qui s’opposent. D’un côté, le juge ordinaire, celui de la Cour d’appel, dont le rôle est d’intervenir en urgence pour protéger un droit individuel. Et de l’autre, la Cour constitutionnelle, qui, d’après la Constitution elle-même, est la seule et unique gardienne de tout ce qui touche aux élections selon la saisine du parti Les Démocrates.

La cour constitutionnelle face à sa jurisprudence

L’analyse de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle sur le parrainage révèle une ligne de conduite. La décision DCC-24-040, déclarant le code électoral actuellement en vigueur conforme à la constitution, stipule en effet que « le détenteur du pouvoir de parrainer étant d’abord le militant d’un parti politique, il conserve certes sa liberté, mais ne peut en jouir dans le cadre du parrainage, qu’en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique ».

