Afrique : l'UA va investir 30 milliards pour moderniser le secteur aérien

L’Union africaine (UA) mise sur un plan d’envergure pour donner un nouvel élan au transport aérien. Un programme chiffré à 30 milliards de dollars a été annoncé afin d’améliorer les infrastructures et renforcer les systèmes aéronautiques du continent. Cette initiative entend soutenir un secteur considéré comme stratégique pour la mobilité et les échanges entre pays africains.

Les compagnies africaines voient leur fréquentation progresser avec un nombre de voyageurs en hausse année après année. Plusieurs acteurs y perçoivent un signe d’intérêt accru pour des liaisons plus nombreuses et plus fiables entre capitales régionales. Ce dynamisme offre un terrain favorable à des investissements de modernisation, ce qui crée un lien direct avec le plan annoncé par l’UA.

Modernisation des aéroports et des systèmes de navigation

Une part importante des 30 milliards devrait servir à rénover et agrandir les aéroports. Les travaux envisagés concernent notamment l’aménagement de nouveaux terminaux, la remise à niveau des pistes ainsi que le renforcement de la sécurité et des services au sol. L’objectif affiché est de permettre aux plateformes africaines d’absorber la croissance du trafic et d’améliorer l’expérience des passagers.

Parallèlement, l’Union africaine prévoit de consacrer plusieurs milliards aux systèmes de gestion de l’espace aérien. Ce volet inclut la modernisation des équipements de communication et de navigation, la mise à jour des technologies de contrôle aérien et l’intégration de moyens météorologiques plus performants. Une meilleure coordination entre États membres est également recherchée afin d’harmoniser les standards techniques du transport aérien.

Cadre réglementaire, financement et compétences

Le plan prévoit aussi des mesures destinées à ajuster le cadre institutionnel du secteur. L’UA souhaite encourager une coopération entre gouvernements et investisseurs privés. Les fonds publics pourraient être complétés par des apports d’institutions financières et de partenaires spécialisés, afin de soutenir les projets dans la durée. L’initiative vise également à faciliter la compétitivité du marché africain du transport aérien, tout en favorisant l’accès aux financements pour les acteurs du secteur.

La formation des professionnels du transport aérien figure parmi les axes annoncés. Le renforcement des compétences du personnel technique, du contrôle aérien et des métiers liés à la gestion aéroportuaire est considéré comme un levier nécessaire pour accompagner les changements. Par ailleurs, certaines mesures portent sur l’efficacité énergétique et la réduction des émissions, afin d’aligner les infrastructures sur des standards environnementaux reconnus.

La mise en œuvre de ce plan représente une étape significative pour le transport aérien africain. L’Union africaine souhaite créer des conditions propices à un réseau aérien plus performant et mieux structuré. Si les engagements financiers et techniques sont confirmés dans les années à venir, ce programme pourrait contribuer à améliorer la connectivité entre pays africains et à renforcer le rôle du transport aérien dans la mobilité sur le continent.