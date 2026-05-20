Numérique : l’Afrique veut reprendre le contrôle de ses données

La Conférence du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (RAPDP) a adopté, mardi 19 mai 2026 à Abidjan, une feuille de route pour la souveraineté numérique du continent sur la période 2026-2030. Les représentants des autorités nationales de protection des données ont acté un document visant à renforcer le contrôle des États africains sur les flux et l’exploitation des données.

Ce texte, adopté au terme de deux jours de travaux, fixe un cap commun aux régulateurs africains. Il prévoit notamment une convergence progressive des cadres juridiques nationaux et un renforcement de la coopération entre autorités pour encadrer la circulation des données et les usages liés aux technologies émergentes.

Une harmonisation des règles à l’échelle du continent

Le RAPDP pose comme objectif la mise en cohérence des législations nationales en matière de protection des données. L’entité entend ainsi réduire les disparités juridiques entre pays, qui compliquent aujourd’hui les échanges numériques et les investissements dans le secteur. Le document insiste sur la nécessité d’un cadre commun pour encadrer les transferts transfrontaliers de données, un enjeu clé pour les entreprises opérant sur plusieurs marchés africains.

Les autorités souhaitent également renforcer leurs capacités de contrôle et de sanction face aux violations de données. Créé pour fédérer les régulateurs du continent, le Réseau africain des autorités de protection des données personnelles regroupe plusieurs dizaines d’institutions nationales chargées de veiller au respect des législations en vigueur.

La protection des données élevée au rang de priorité stratégique

Les participants à la conférence ont acté un changement de positionnement : la protection des données personnelles n’est plus considérée comme un simple sujet technique. Elle est désormais liée à des enjeux de sécurité nationale et de compétitivité économique. Cette orientation reflète l’importance croissante du numérique dans les économies africaines, où les services digitaux, les plateformes et les solutions de paiement mobile occupent une place de plus en plus centrale.

Le contrôle des données constitue également un enjeu économique majeur. Une grande partie des données africaines est encore hébergée hors du continent, ce qui limite la capacité des États à en tirer pleinement profit et à en encadrer l’utilisation.

Un positionnement africain dans les débats mondiaux

La feuille de route adoptée à Abidjan vise aussi à renforcer la présence africaine dans les discussions internationales sur l’intelligence artificielle et la gouvernance des données. Les autorités souhaitent peser davantage sur les règles encadrant les technologies et les flux numériques à l’échelle globale.

Ce positionnement intervient alors que plusieurs organisations continentales travaillent à structurer l’économie numérique. L’Union africaine a notamment adopté en 2022 une stratégie de transformation numérique à l’horizon 2030, qui prévoit le développement d’un marché numérique unique.

La mise en œuvre de la feuille de route 2026-2030 devrait désormais passer par son intégration dans les législations nationales et par la coordination des autorités de régulation. Les premières mesures d’harmonisation sont attendues dans les prochains cycles de réunions du RAPDP.