Le Cameroun a confié à la société chinoise China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) la réalisation de la première phase du vaste chantier de modernisation de l’aéroport international de Douala. D’un montant estimé à 10,4 milliards FCFA, ce contrat marque le lancement effectif des travaux sur les chaussées aéronautiques. Le but est de renforcer les capacités opérationnelles de la principale plateforme aéroportuaire du pays tout en garantissant la continuité du trafic. Ce projet, inscrit dans un programme global évalué à 66 milliards FCFA, épouse une stratégie plus large de rénovation des infrastructures de transport au Cameroun.

Modernisation progressive de l’aéroport de Douala

Les travaux confiés à CHEC concernent l’extension et la réhabilitation des pistes et aires de trafic de l’aéroport international de Douala. L’entreprise devra exécuter des opérations de terrassement, la remise à niveau des réseaux techniques, ainsi que la pose de nouveaux revêtements adaptés aux normes internationales. Les équipements de signalisation et de balisage lumineux seront également modernisés afin de garantir la sécurité des opérations aériennes pendant toute la durée du chantier.

Le projet global ambitionne de faire de Douala un hub aérien compétitif en Afrique centrale. Une source proche du dossier souligne que cette opération s’aligne avec les engagements du gouvernement en matière d’infrastructures stratégiques. Des informations complémentaires sur les financements du projet devraient être rendues publiques prochainement, un sujet susceptible d’accueillir un lien vers un document officiel.

La Chine, partenaire majeur des grands chantiers camerounais

Depuis plus d’une décennie, Pékin occupe une place centrale dans la construction des infrastructures au Cameroun. Plusieurs ouvrages structurants portent déjà la marque de sociétés chinoises. Ces projets, souvent financés par des prêts concessionnels chinois, ont contribué à transformer le paysage économique du pays, tout en renforçant la coopération bilatérale.

Cette présence s’explique par la capacité des groupes chinois à offrir des solutions « clé en main » à coûts maîtrisés, souvent accompagnées d’un transfert limité de compétences locales. Toutefois, cette stratégie soulève des débats sur la dépendance financière et technique de l’Afrique centrale vis-à-vis de Pékin. Dans le cas du projet de Douala, les autorités camerounaises affirment que la sélection de CHEC répond avant tout à des critères de compétence et d’expérience dans les travaux aéroportuaires. Une étude sur la dynamique sino-africaine dans les infrastructures pourrait être ajoutée ici pour élargir la perspective.