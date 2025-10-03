Afrique : une agence de notation destinée à renforcer la souveraineté financière

L’Afrique franchit une nouvelle étape dans la maîtrise de ses instruments financiers avec la création de l’Africa Credit Rating Agency (AfCRA). Son siège sera établi à l’île Maurice et elle publiera ses premières évaluations du risque de crédit en 2026. L’agence, entièrement détenue par des africains, entend proposer une alternative aux grandes agences internationales accusées de biais envers le continent. L’objectif principal est de soutenir le développement des marchés de capitaux locaux et de limiter la dépendance aux financements extérieurs. La démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté économique africaine et de réduire l’exposition au risque de change.

Une initiative africaine pour corriger les déséquilibres de notation

La création de l’AfCRA répond à une longue préoccupation des gouvernements africains face aux agences de notation occidentales. Marie-Antoinette Rose-Quatre, directrice générale du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), a précisé : « L’AfCRA sera indépendante et détenue par des Africains ». L’agence se concentrera sur la dette en monnaie locale, avec pour objectif de renforcer la résilience des marchés domestiques et de sécuriser les financements internes. Cette initiative pourra également favoriser une meilleure transparence et fiabilité des notations, en prenant en compte les spécificités économiques locales.

L’exemple de Stanislas Zézé, PDG de l’agence de notation Bloomfield, illustre la pertinence de telles initiatives. Son entreprise a démontré que des agences africaines peuvent produire des évaluations solides et adaptées aux réalités du continent. Cette réussite a servi de référence pour l’AfCRA, qui vise à étendre son influence sur plusieurs pays africains tout en consolidant sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux.

Développement des marchés locaux et expansion continentale

Le choix de l’île Maurice comme siège stratégique repose sur la stabilité de son environnement des affaires. L’implantation permettra de créer un écosystème capable de tenir compte des particularités économiques nationales et sectorielles. L’initiative s’inscrit dans une série de mesures africaines pour renforcer la souveraineté économique, comme le développement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la mise en place de mécanismes de financement régionaux.

La combinaison d’une notation locale fiable et d’une gouvernance indépendante pourrait encourager les investissements et contribuer à la consolidation des marchés de capitaux africains. La mise en service de l’AfCRA est prévue pour 2026, marquant un pas concret vers une autonomie accrue dans l’évaluation du risque de crédit sur le continent.