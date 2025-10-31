Alunissage : la NASA répond à Kim Kardashian sur ses doutes

La discussion sur l’alunissage de 1969 a refait surface après une remarque de la personnalité américaine Kim Kardashian dans une émission de téléréalité. L’agence spatiale américaine a tenu à réaffirmer publiquement que les missions Apollo ont bien atteint la surface lunaire selon un rapport de People, rappelant un épisode historique abondamment documenté.

Une déclaration qui ravive un vieux débat

Dans un épisode récent de The Kardashians, diffusé sur Hulu, Kim Kardashian a exprimé son scepticisme en indiquant qu’elle pensait que le premier pas de l’homme sur la Lune pouvait avoir été mis en scène. Elle y évoque son intérêt pour certaines théories remettant en question des faits historiques largement établis.

La situation rappelle d’autres prises de position antérieures de célébrités sur des sujets scientifiques sensibles, souvent relancées par des discussions virales en ligne. Ce type de propos circule régulièrement sur les réseaux sociaux et alimente des débats déjà anciens autour de l’exploration spatiale menée par les États-Unis à la fin des années 1960.

La NASA réaffirme ses missions lunaires

Peu après la diffusion de l’épisode, Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, a répondu publiquement. Dans un message sur X (anciennement Twitter), il souligne que l’agence a mené six missions habitées sur la Lune entre 1969 et 1972. Il rappelle également l’existence du programme Artemis, destiné à organiser un retour des astronautes américains sur le sol lunaire.

Selon CNN (30 octobre 2025), l’extrait de l’émission a été partagé en ligne, suscitant de nombreuses réactions et poussant l’agence à réaffirmer sa position. Sean Duffy a précisé que l’exploration lunaire passée repose sur des preuves matérielles, scientifiques et techniques abondantes. La chaîne The Guardian rapporte la formulation utilisée par le responsable de l’agence, insistant sur le fait que la NASA a déjà foulé la Lune et prévoit d’y retourner .

Au-delà de cette réponse directe, l’agence rappelle régulièrement que les missions Apollo ont été suivies par des observateurs internationaux, ont rapporté des échantillons lunaires étudiés par des laboratoires indépendants et laissent encore aujourd’hui des instruments scientifiques fonctionnels sur la surface lunaire.

Artemis comme axe de réponse

La réaction de la NASA ne se limite pas au passé. Dans son message, Sean Duffy associe les missions Apollo à Artemis, programme censé concrétiser un nouveau voyage habité vers la Lune. Il mentionne également que ce projet évolue sous l’administration du président Donald Trump, actuellement en fonction, selon CNN (30 octobre 2025).

Ce rappel montre que l’agence utilise ces échanges pour mettre en avant les étapes futures de l’exploration spatiale américaine. L’objectif principal d’Artemis, selon les communications officielles de la NASA, est de permettre l’installation de bases expérimentales sur la surface lunaire et de tester des technologies pour de potentielles missions vers Mars.

Entre croyances populaires et réponses officielles

Les doutes exprimés par Kim Kardashian ne sont pas nouveaux. Des sondages menés par des organismes comme YouGov au cours des dernières années montrent qu’une part minoritaire mais persistante du public continue de remettre en question la réalité de l’alunissage. La popularité de certaines figures publiques peut amplifier la portée de ces opinions, même lorsque celles-ci ne reposent pas sur des données vérifiées.

Face à cela, la NASA privilégie une communication directe, appuyée sur des faits vérifiables. Les documents d’archives, les images, les enregistrements radio, le matériel scientifique et l’analyse indépendante de roches lunaires restent à ce jour les éléments les plus tangibles cités par les spécialistes. Le site d’information People confirme les propos de l’épisode et la réponse de l’agence, en soulignant que la remarque de Kim Kardashian s’inscrit dans un échange informel au sein du programme .