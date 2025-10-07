Automobile : le chinois BYD veut écraser la concurrence avec un chiffre record

Tesla, essuie un revers cuisant en Europe. En août 2025, ses ventes se sont effondrées de 43 %, avec seulement 8 220 véhicules vendus. Deux raisons à cela. L’image d’Elon Musk, dans un premier temps, qui est devenu handicapant pour la marque américaine… Mais aussi et surtout, la concurrence, qui devient de plus en plus pressante.

Elon Musk, un atout devenu handicap

Les engagements politiques d’Elon Musk, soutien affiché à Donald Trump, ont fracturé sa base clientèle. Aux États-Unis, comme partout ailleurs dans le monde, de plus en plus d’acheteurs décident de délaisser la marque, estimant que son image et ses valeurs n’étaient pas en adéquation avec les leurs. Dans le même temps, les constructeurs chinois se frottent les mains.

Avec des modèles plus performants, mieux équipés (autonomie, conduite autonome) et bien moins chers, les véhicules chinois séduisent de plus en plus de monde. Et pour parvenir à combler la demande, les constructeurs automobiles ont de la suite dans les idées. Production massive, mais aussi développement logistique accru, pour inonder le marché le plus rapidement possible, sont les premiers piliers de leur stratégie.

BYD, un géant logistique

Pour assurer ses livraisons mondiales, BYD notamment, a confirmé le déploiement d’une flotte contenant huit porte-voitures géant. Le BYD N1, par exemple, est capable de pouvoir embarquer 9.000 véhicules d’un seul coup. L’objectif de ces bateaux d’un nouveau genre est de pouvoir livrer le plus possible en Europe et de s’imposer comme le leader de ce marché émergent.

En maîtrisant l’intégralité de la chaîne logistique, BYD élimine les coûts superflus et accélère ses livraisons. La Chine envisage aussi d’intégrer le sol européen à travers le développement de nouvelles usines, pour contourner les droits de douane et devenir plus abordable encore, pour rivaliser avec Tesla et définitivement prendre le dessus… Alors que les chiffres se sont déjà croisés. En août 2025, les ventes du géant chinois ont explosé de 244%, à 9.130 unités.



