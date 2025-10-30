AVC : comment un simple tour chez le coiffeur peut finir mal dans certains cas

Aller chez le coiffeur peut entraîner de lourdes conséquences médicales. En effet, un homme âgé de 39 ans a récemment été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’il se faisait couper les cheveux. La raison ? Un mauvais geste de la part du coiffeur, au niveau du bac à shampoing.

En effet, l’individu était placé de telle façon qu’il a souffert d’une hyper-extension du coup. Résultat, celui-ci s’est très vite senti mal, évoquant des vertiges. Il a ensuite fait un malaise. Les secours se sont très vite rendus sur place pour le prendre en charger et lui administrer les premiers soins.

Faire un AVC chez le coiffeur, vraiment ?

Mais comment en est-on arrivé à une telle situation ? Le neurologue chargé d’étudier son cas a expliqué que son patient avait en fait souffert du “syndrome du bac”. Il s’agit d’un trouble cérébral qui survient lorsque le cou est trop étendu. Cette position, qui n’est pas naturelle, a entraîné une compression des artères vertébrales qui alimentent le cerveau.

Dans les situations les plus graves, souvent chez les hommes de 40 à 60 ans, cela peut entraîner une dissection artérielle et, in fine, à un accident vasculaire cérébral (AVC). En cas de vertige, vision double – trouble ou d’un problème d’élocution, il est préférable d’alerter les secours pour être rapidement pros en charge.

Des signes qui ne trompent pas

Quelques techniques simples permettent d’éviter d’en arriver à cette situation. Premièrement, en cas d’inconfort, il ne faut pas hésiter à en faire part. Ensuite, positionner une serviette sous la nuque permet de la soulager et de mieux répartir la pression. Enfin, en cas de fourmillement ou autres effets tels que ceux présentés ci-dessus, il faut tout de suite en faire part, arrêter la manipulation et contacter les secours pour être au moins ausculté avant une éventuelle prise en charge.