Ligue 1 : les fans de Paul Pogba retiennent leur souffle

Alors que personne ou presque n’aurait parié sur un retour de Paul Pogba au premier plan, le champion du monde français s’apprêteraient à retrouver les terrains. En effet, l’entraîneur belge de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a confirmé que la possibilité d’intégrer le milieu de terrain au groupe monégasque pour la rencontre de ce week-end, face au Paris FC, était étudiée.

Une annonce qui intervient alors que l’ASM se porte au mieux en championnat. Les Rouges et Blancs restent sur deux victoires consécutives, dont une étincelante face au FC Nantes (3-5). La possible intégration au groupe de Pogba apporterait plus de densité au milieu monégasque.

Pogba, un retour attendu

Joueur d’expérience, nul ne sait toutefois ce que vaut vraiment le champion du monde français de 2018. Écarté des terrains depuis la saison 2023-2024, il a connu une longue traversée du désert. Ses déboires familiaux, notamment avec son frère Mathias, ont eu d’importantes répercussions médiatiques, entachant l’image du joueur et de sa famille. La situation s’est même aggravée, lorsqu’il a été suspendu deux ans pour dopage.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, il aura à cœur d’apporter son envie et sa technique à l’AS Monaco, qui n’est par ailleurs qu’à un petit point du leader, le Paris Saint-Germain… Avec la prochaine coupe du monde en perspective ? S’il ne s’est pas forcément prononcé à ce sujet, le sélectionneur Didier Deschamps n’est pas fermé à l’idée. Cela passera toutefois par de belles performances avec son club de Monaco.

Les gloires de l’équipe de France font leur retour en Ligue 1

Le retour de Paul Pogba au premier plan et en Ligue 1 s’accompagne du retour d’une autre légende de l’équipe de France : Olivier Giroud. Aujourd’hui à Lille, l’ancien montpelliérain a inscrit deux buts en championnat, pour une passe décisive. De quoi ravir les supporteurs des bleus, qui peuvent encore profiter de deux de leurs anciens joueurs les plus importants.