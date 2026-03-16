COVID long : le manque de traitement rend la vie des patients difficile

En 2019 – 2020, déferlait sur le monde, le COVID-19. Une maladie aux origines inconnues, qui aura fait d’innombrables victimes. Le bilan officiel de l’OMS fait état de 7 089 989 décès depuis le début de la pandémie. Outre ce bilan catastrophique, se pose la question de la prise en charge pour les personnes souffrant de covid long (patients qui continuent de présenter des symptômes plusieurs mois après l’infection ).

Les symptômes sont divers, variés et surtout nombreux. Fatigue persistante, difficultés respiratoires ou douleurs musculaires reviennent le plus souvent. Problème, si la recherche avance, il reste extrêmement compliqué d’en déceler les raisons et surtout de trouver la parade pour accompagner les malades.

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Les COVID longs représenteraient 6% des cas actuellement dans le monde

Cela représente du monde. Beaucoup de monde même puisque selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 6% des personnes infectées par le virus pourraient développer une forme prolongée de la maladie. Des millions de personnes pourraient donc être concernées sur le long terme. Leur prise en charge revêt ainsi d’un enjeu sanitaire réel pour les populations.

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Les recherches avancent toutefois. En effet, plus d’une dizaine d’essais cliniques ont été lancés pour tenter de développer une nouvelle approche médicale. Mais les résultats ne sont pas aussi bons que ceux espérés. Il n’y a pas qu’un seul COVID, mais des COVID. Difficile ainsi de cibler une maladie spécifiquement, lorsque celle-ci mute sans cesse.

Quelle approche médicale pour accompagner les personnes malades ?

Des pistes bien différentes que celle des symptômes “physiques” sont d’ailleurs étudiées. Il s’agit du rôle éventuel de facteurs psychologiques, dans la persistance des symptômes. Une approche critiquée, mais qui pour certains peut convenir et surtout, compléter l’approche médical existante. Dans tous les cas, cinq ans après la maladie, le COVID continue de faire parler de lui pour ses conséquences sur la santé des personnes touchées.