Bénin : Les députés LD démissionnaires accusent Boni Yayi…

Quelques heures après l’annonce officielle de démission de six élus du parti Les Démocrates (LD), cinq d’entre eux, ont rencontré les hommes des médias à Cotonou ce vendredi 31 octobre. L’objectif est de donner les raisons de cette décision qu’ils ont prises. Dans une déclaration publique, les députés Joël Godonou, Chantal Adjovi, Leansou Do Régo, Denise Hounmenou et Constant Nahum ont expliqué les raisons de leur départ, évoquant des « pratiques internes regrettables » et une gouvernance minée par une « paranoïa destructrice ».

La déclaration, lue par le député Joël Godonou, retrace les divergences qui, selon les démissionnaires, auraient profondément affecté le fonctionnement interne du parti. Ils dénoncent une gestion marquée par la méfiance, l’exclusion et la perte du dialogue démocratique. « La ligne directrice de gouvernance du parti a décliné vers une paranoïa destructrice et un esprit de revanche », ont-ils affirmé, reprochant à Boni Yayi d’avoir laissé s’installer un climat de suspicion autour de tout militant perçu comme proche du président Patrice Talon. Les députés estiment que cette orientation a brisé la cohésion interne et créé des camps irréconciliables. « Le mérite des cadres ne se mesure plus qu’à leur loyauté supposée ou non envers l’ancien chef de l’État », ont-ils ajouté.

Un parti à bout de souffle selon les dissidents

Les élus démissionnaires affirment que le parti n’est plus en mesure de défendre les idéaux de démocratie, de liberté et de justice sociale qui avaient motivé leur engagement initial.

« Le parti Les Démocrates, dans son état actuel, n’est plus capable d’incarner l’espoir du peuple béninois », ont-ils déclaré, estimant que la gouvernance interne du mouvement compromet son avenir politique. Selon eux, la formation politique vit une crise de leadership et un épuisement idéologique. Les événements récents au sein du parti seraient, à leurs yeux, les signes d’une organisation « à bout de course ».

Les cinq parlementaires affirment vouloir poursuivre leur combat politique en dehors du cadre du parti Les Démocrates. Ils se disent prêts à « collaborer avec toutes les bonnes volontés » partageant leur vision d’un Bénin plus démocratique et plus équitable. « Nous voulons que la démocratie soit restaurée, que les libertés soient respectées et protégées, et que la justice sociale soit une réalité », ont-ils souligné.