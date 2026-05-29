Bénin : la CENA ouvre le 1er juin à Parakou un atelier de bilan des scrutins de 2026

La Commission électorale nationale autonome (CENA) organise, du 1er au 5 juin 2026 à Parakou, un atelier d’évaluation consacré aux élections générales de 2026, notamment aux scrutins législatifs, communaux et à l’élection présidentielle. Cette rencontre d’envergure nationale réunira les différentes parties prenantes du processus électoral autour d’une réflexion approfondie sur l’organisation et la gestion des consultations électorales tenues cette année au Bénin.

Initiée conformément aux récentes réformes constitutionnelles et électorales, cet atelier d’évaluation vise à dresser un bilan technique, administratif et opérationnel des différents scrutins, afin de dégager les acquis, d’identifier les insuffisances observées et de formuler des recommandations susceptibles d’améliorer davantage le système électoral béninois.

Durant cinq jours, les participants composés de responsables électoraux, de représentants d’institutions républicaines, d’acteurs politiques, de juristes, d’experts électoraux, de cadres techniques, de spécialistes du numérique ainsi que de partenaires impliqués dans le processus démocratique examineront plusieurs thématiques majeures. Les communications porteront notamment sur le cadre juridique des élections, la gestion du contentieux électoral, le recrutement et la formation des agents électoraux, la logistique électorale, la sécurisation du processus ainsi que l’utilisation des outils numériques dans l’organisation des scrutins.

Des travaux de groupe permettront également d’approfondir les réflexions sur des sujets spécifiques tels que la qualité de la liste électorale informatisée (LEI), la gestion des candidatures, la centralisation et la transmission des résultats, de même que la collaboration entre les différents acteurs du processus électoral.

À l’issue des assises, un rapport général assorti de recommandations sera élaboré, puis soumis à validation avant sa publication officielle par le Conseil électoral. À travers cette initiative, la CENA entend consolider les acquis démocratiques, renforcer la transparence électorale et promouvoir une gouvernance électorale toujours plus crédible et inclusive au Bénin. La cérémonie d’ouverture sera marquée par plusieurs allocutions, notamment celles des autorités locales et du président de la CENA, avant le démarrage effectif des travaux.