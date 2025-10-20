Bill Gates : le précieux coup de main à sa fille Phoebe

Habitué à diriger des multinationales et à investir dans des projets d’envergure mondiale, Bill Gates a récemment troqué son costume d’entrepreneur pour celui de collaborateur d’un jour. À la demande de sa fille Phoebe Gates, il a accepté de travailler brièvement au service client de Phia, la jeune entreprise qu’elle a cofondée et qui explore le lien entre mode et intelligence artificielle. Une expérience atypique, que le milliardaire a présentée avec humour comme « le seul bon choix à faire quand sa fille vous le demande ».

Loin d’être un simple geste symbolique, cette participation traduit une forme d’encouragement discret : un père qui met à profit son savoir-faire pour soutenir un projet naissant sans en prendre le contrôle. Bill Gates a d’ailleurs précisé qu’il n’était ni investisseur ni employé de Phia, préférant laisser à Phoebe la responsabilité pleine et entière de son entreprise.

Le poids d’une expérience unique

En observant l’évolution de sa fille dans le monde entrepreneurial, Bill Gates n’a pu qu’appliquer la philosophie qui a marqué toute sa carrière : apprendre par la pratique. Au fil de plusieurs décennies, l’ancien dirigeant de Microsoft a accumulé une expérience exceptionnelle dans la gestion d’équipes, l’innovation technologique et la stratégie mondiale. Cette expertise, forgée dans la création et la croissance d’une entreprise devenue symbole de la révolution numérique, lui permet aujourd’hui de transmettre, sans imposer, une culture de la rigueur et de la curiosité.

Pour Phoebe Gates, le défi est tout autre : bâtir une identité entrepreneuriale propre à sa génération, où la technologie se met au service de la créativité et de l’éthique. Avec Phia, elle ambitionne de combiner design, responsabilité environnementale et utilisation réfléchie de l’intelligence artificielle. La visite de son père au sein de son équipe, loin d’être anecdotique, agit comme un rappel que les grands changements commencent souvent par un geste simple : se mettre à la place de ceux qui font tourner la machine au quotidien.

Un soutien paternel aux airs de transmission

La scène a marqué les esprits : un géant de la tech répondant aux questions de clients, sous la supervision de sa propre fille. Derrière cette image pleine de complicité, on perçoit une leçon de leadership : même après avoir dirigé l’une des plus puissantes entreprises du monde, Bill Gates reste convaincu que la valeur d’un projet se mesure à l’engagement de ceux qui y participent.

L’épisode résume une dynamique familiale fondée sur la confiance et la liberté. En accompagnant ponctuellement sa fille, Bill Gates montre qu’il est possible de soutenir sans diriger, de conseiller sans orienter. Et pour Phoebe Gates, ce soutien symbolique représente bien plus qu’une aide : une passerelle entre deux générations d’entrepreneurs unies par la même curiosité face à l’avenir.