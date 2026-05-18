Débouté, Elon Musk promet l'appel après le rejet express de sa plainte contre OpenAI

Un jury fédéral d’Oakland, en Californie, a rejeté lundi 19 mai 2026 l’intégralité des demandes d’Elon Musk contre la société d’intelligence artificielle OpenAI et son directeur général Sam Altman. Les neuf jurés ont délibéré moins de deux heures avant de conclure que le milliardaire avait déposé sa plainte hors du délai légal imparti.

La juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, du tribunal de district du district nord de Californie, a immédiatement adopté ce verdict consultatif et prononcé le rejet de l’ensemble des chefs d’accusation. Le tribunal n’a pas examiné le fond des accusations — violation d’une fiducie caritative et enrichissement sans cause — mais a appliqué deux délais de prescription distincts : trois ans pour la violation de fiducie et deux ans pour l’enrichissement sans cause, tous deux expirés avant le dépôt de la plainte en 2024.

Trois semaines d’audience, deux heures de délibération

Le procès avait duré trois semaines, du 27 avril au 15 mai 2026, devant la cour fédérale d’Oakland. Elon Musk, cofondateur d’OpenAI en 2015 et premier bailleur de fonds à hauteur de 38 millions de dollars, accusait Altman et le président d’OpenAI Greg Brockman d’avoir détourné la mission caritative de l’organisation au profit d’investisseurs privés, dont Microsoft. Il réclamait jusqu’à 180 milliards de dollars de restitution, la révocation d’Altman et Brockman, et le démantèlement de la structure commerciale mise en place lors de la restructuration de 2025. Microsoft, visé pour complicité présumée, a également été mis hors de cause.

Musk annonce un appel, la juge tempère ses chances

Sur son réseau social X, Elon Musk a qualifié la décision de simple « technicité calendaire » et annoncé son intention de faire appel, estimant que le jury n’avait jamais statué sur le fond. La juge Gonzalez Rogers a nuancé cette perspective : « Il existe un nombre considérable de preuves à l’appui de la conclusion du jury », a-t-elle déclaré à l’issue de l’audience, soulignant que la question du délai de prescription constituait une question de fait, traditionnellement difficile à renverser en appel.

OpenAI, valorisé à 852 milliards de dollars après une levée de fonds de 122 milliards en mars 2025, maintient sa trajectoire vers une introduction en Bourse.