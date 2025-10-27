Cameroun : à 92 ans, Biya réélu pour un huitième mandat présidentiel

Le Conseil constitutionnel du Cameroun a proclamé, ce lundi 27 octobre 2025, la réélection de Paul Biya pour un huitième mandat à la tête du pays rapporte Reuters. Selon les résultats officiels, le président sortant a obtenu 53,66 % des suffrages lors du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Son principal adversaire, Issa Tchiroma Bakary, est crédité de 35,19 % des voix. Ce dernier avait revendiqué la victoire dès le lendemain du vote et appelé ses partisans à manifester, avant que l’institution ne confirme les résultats définitifs.

Cette nouvelle victoire prolonge le règne de Paul Biya, âgé de 92 ans, déjà au pouvoir depuis 43 ans. Il entame ainsi un nouveau mandat de sept ans, dans un climat politique où la longévité du chef de l’État demeure un sujet de débat au sein de la société camerounaise et de la classe politique.

Quarante-trois ans au pouvoir

Arrivé au pouvoir en 1982 à la suite du départ d’Ahmadou Ahidjo, Paul Biya est l’un des dirigeants les plus anciens encore en exercice dans le monde. Sous son autorité, le Cameroun a traversé plusieurs phases marquées par des réformes politiques, des tensions internes et des défis sécuritaires, notamment dans les régions anglophones. Malgré les critiques de ses opposants, il a toujours affirmé que la stabilité et l’unité nationale restaient au cœur de son action.

Le scrutin du 12 octobre, auquel il s’était de nouveau présenté, a confirmé sa mainmise sur la scène politique. Les observateurs internationaux et nationaux avaient souligné un taux de participation variable selon les régions, mais les chiffres officiels publiés par le Conseil constitutionnel ont scellé l’issue du vote en faveur du président sortant.

Une continuité politique assumée

À 92 ans, Paul Biya conserve donc la présidence d’un pays qu’il dirige sans interruption depuis plus de quatre décennies. Cette réélection, la huitième de sa carrière, prolonge un modèle de gouvernance centré sur la continuité institutionnelle et la préservation du pouvoir exécutif. Si certains acteurs politiques camerounais expriment leur inquiétude quant à la longévité du régime, d’autres saluent la décision du Conseil constitutionnel comme un gage de stabilité nationale.