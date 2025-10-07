Comment la Chine prépare l'assaut contre Taiwan

La Chine continue de maintenir sa pression sur Taïwan. En effet, Pékin considère l’ile comme insulaire et en tant que partie intégrante de son territoire. À ce jour, Xi Jinping en a même fait une priorité absolue de sa politique internationale, combinant démonstrations militaires et pression diplomatique pour assoir sa souveraineté sur le détroit.

Près des côtes taïwanaises, la Chine exerce des manœuvres navales et autres survols d’avions de combat, voire exercices simulant des débarquements. En parallèle, Pékin par l’intermédiaire de ses diplomates, tente d’isoler l’île sur le plan politique. Taïwan tente de tenir tête, mais face à la puissance économique, militaire et politique chinoise, l’île est esseulée.

La base de Zhurihe, symbole de la volonté chinoise

Le meilleur exemple de cette mainmise militaire n’est autre que la base de Zhurihe, en Mongolie intérieure. À plus de 2 000 km de Taïwan, en plein désert, celle-ci est même devenue le plus grand centre d’entraînement de l’Armée Populaire de la Libération. Cette base sert de terrain d’expérimentation pour les soldats chinois. Sur place, plusieurs reconstitutions ont effectivement été éditées :

une réplique du palais présidentiel,

une réplique du ministère des Affaires étrangère.

Cette base est en constante évolution. Depuis 2020, sa superficie a quasiment triplé. Outre les espaces représentant Taïwan, d’autres répliques ont été installées sur place, avec des extensions qui rappellent notamment un monument parisien. On y retrouve aussi des terrains de simulation, permettant notamment d’entraîner les forces armées à la gestion :

d’assauts de blindés sur des barricades,

prise d’assauts de bâtiments et autres lieux hautement stratégiques

affrontement frontal visant à tester la réactivité des forces armées

Une base militaire qui fonctionne 24/7

Sur place, les opérations et entraînements y ont lieu sans relâche. Pour Pékin, il s’agit surtout de préparer ses équipes à l’assaut contre Taiwan, dans le but de la réunification tant souhaitée par Xi Jinping. Taïwan, de son côté, bien que soutenu par les USA et certains pays européens, fait face à la volonté persistante et à la pression croissante de la Chine de rapidement parvenir à atteindre ses objectifs.