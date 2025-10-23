Communales 2026 au Bénin : La Céna reçoit les candidatures dès demain

Le compte à rebours est lancé. À la veille de l’ouverture officielle du dépôt des candidatures pour les élections communales du 11 janvier 2026, le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Sacca Lafia, a adressé un message solennel aux partis politiques. Entre rappel à la loi et appel à la responsabilité, l’autorité électorale fixe le cap d’un scrutin local décisif pour la vie démocratique béninoise.

Une étape clé du processus électoral

Du 24 au 28 octobre 2025 à minuit, la Céna procédera à la réception des déclarations de candidatures des partis désireux de participer à la compétition. Cette phase, jugée cruciale, ouvre la séquence administrative qui conditionnera la suite du calendrier électoral, notamment la validation et la publication des listes. « Le processus entre dans sa phase décisive », a déclaré Sacca Lafia, insistant sur la rigueur attendue de chaque formation politique dans la constitution de ses dossiers. Selon lui, la crédibilité du scrutin se construit dès cette étape de présentation des candidatures.

Une exigence légale sans équivoque

La grande nouveauté réside dans l’application stricte d’une disposition du Code électoral, issue de la réforme de mars 2024, qui impose aux partis politiques de présenter des listes complètes de candidats dans les 546 arrondissements du pays. Concrètement, chaque parti doit aligner 3 630 candidats titulaires et suppléants, faute de quoi sa liste sera rejetée sans possibilité de régularisation ultérieure.

« L’absence du nombre requis de candidat sur une liste entraînera de fait son rejet », a averti le président de la Céna, exhortant les partis à procéder à des vérifications minutieuses avant de déposer leurs dossiers. L’institution met d’ailleurs à leur disposition une plateforme informatique dédiée pour faciliter l’établissement rapide et conforme des listes.

Rigueur et anticipation

Sacca Lafia invite également les partis à ne pas attendre le dernier moment pour se présenter à la Céna. L’institution affirme avoir pris toutes les dispositions logistiques nécessaires pour accueillir les représentants dès le vendredi 24 octobre à 8h précises. Dans un ton empreint de fermeté et de pédagogie, le président de la Céna a réaffirmé la volonté de son équipe de garantir un processus transparent et équitable. « Nous avons tout mis en œuvre pour que les formalités se déroulent dans les meilleures conditions », a-t-il assuré avant de conclure : « La réussite de ces élections dépendra du sérieux et du sens de responsabilité de chacun. »