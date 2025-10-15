Conseil des Ministres : Le stade Charles de Gaulle bientôt mis aux normes

Le Conseil des Ministres, réuni ce mercredi sous la présidence du Chef de l’État, Monsieur Patrice TALON, a donné son accord pour l’engagement des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Cette décision intervient dans le cadre des Communications du Conseil et vise à doter la capitale d’une infrastructure sportive conforme aux standards modernes.

L’objectif de cette réhabilitation est de mettre l’infrastructure aux normes afin qu’elle puisse offrir les meilleures commodités aux sportifs. Le gouvernement entend créer un cadre approprié pour la pratique de disciplines sportives, en insistant sur l’impact positif pour les jeunes athlètes et leur préparation aux compétitions internationales.

Pour garantir la qualité de l’exécution, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets réputés. Ces prestataires, dont la fiabilité est attestée par leur participation réussie à divers chantiers du Programme d’Action du Gouvernement, seront chargés de la maîtrise d’œuvre complète et des études d’impact environnemental et social. Le suivi du chantier sera assuré par le ministre des Sports et le ministre chargé du Cadre de Vie.

Par ailleurs, au chapitre des Mesures normatives, le Conseil a validé la transmission à l’Assemblée nationale d’un projet de loi crucial contre le VIH et le SIDA. Ce texte, reformulé pour être compatible avec les obligations internationales, vise à réduire la stigmatisation et à garantir un accès équitable aux soins et traitements pour les personnes vivant avec le VIH.

Enfin, afin de renforcer le système d’assurance-qualité pédagogique, le Conseil a autorisé le recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l’Enseignement du second degré. Ces futurs encadreurs, qui suivront des formations spécialisées, sont considérés comme un levier stratégique pour assurer un contrôle continu de la performance des enseignements et une amélioration durable des résultats scolaires.