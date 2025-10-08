CPI : plainte contre Giorgia Meloni pour complicité de génocide à Gaza

Une plainte a été déposée auprès de la Cour pénale internationale (CPI) visant le gouvernement italien pour un rôle supposé dans les violences à Gaza. La Première ministre Giorgia Meloni et deux de ses ministres sont concernés, en raison notamment de la livraison d’armements à Israël. Le texte, daté du 1er octobre, a été rédigé par le collectif « Juristes et avocats pour la Palestine » et signé par une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des professeurs de droit et des personnalités publiques. Les auteurs demandent à la CPI d’évaluer la possibilité d’une enquête officielle, ce qui pourrait ouvrir un précédent inédit.

Gaza : situation humanitaire dramatique

Les combats dans la bande de Gaza ont provoqué un lourd tribut pour la population civile. Des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, et près de deux millions ont été déplacées. Les hôpitaux fonctionnent avec des moyens limités, souvent sans électricité stable ni matériel médical suffisant. Les pénuries alimentaires et d’eau potable affectent l’ensemble de la population, tandis que le système éducatif est fortement perturbé, privant des centaines de milliers d’enfants d’enseignement. La destruction des infrastructures rend difficile la reprise des activités quotidiennes et accentue la vulnérabilité des habitants. Ces conditions humanitaires renforcent la portée des accusations formulées contre le gouvernement italien et ouvrent la voie aux procédures juridiques engagées.

Accusations et procédure devant la CPI

Selon les plaignants, le soutien militaire et logistique de l’Italie à Israël justifie que la CPI examine la responsabilité de la Première ministre Giorgia Meloni, du ministre Guido Crosetto (Défense), du ministre Antonio Tajani (Affaires étrangères) et du directeur de Leonardo, Roberto Cingolani. La plainte souligne que ce cas est inédit par son ampleur et sa nature, et demande à la Cour de décider si une enquête formelle peut être ouverte.

La décision de la CPI est désormais attendue, et elle déterminera si une enquête officielle sera lancée sur ces accusations de complicité dans les crimes commis à Gaza, marquant une étape importante dans le suivi judiciaire de ce conflit.