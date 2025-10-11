Décès de Zacharie Assogba Gbodjeydo : un serviteur chevronné de l’État s’en est allé

(Le programme complet des obsèques dévoilé) Le Bénin pleure la disparition d’un serviteur de l’État dont le parcours a marqué plusieurs administrations publiques. Zacharie Assogba Gbodjeydo, ancien Secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales (CONAFIL), est décédé le vendredi 3 octobre 2025 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Il s’est éteint dans sa 57ᵉ année, laissant derrière lui l’image d’un gestionnaire rigoureux et d’un acteur clé de la gouvernance locale.

Un parcours riche et diversifié

Homme de terrain et gestionnaire reconnu, Zacharie Assogba Gbodjeydo a consacré sa carrière au service public. Ses débuts professionnels l’ont conduit à la gestion de l’hôpital de zone de Banikoara, avant qu’il ne rejoigne la Mairie d’Abomey-Calavi où il dirigea les ressources.

Il fut ensuite appelé à de hautes responsabilités dans l’administration centrale. Directeur des Ressources Financières et Matérielles (DRFM) au Ministère de la Famille, puis au Ministère de l’Économie maritime, il marqua ses postes par sa rigueur et son sens du service public. Nommé agent comptable au Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC), il assura en même temps la coordination des activités du Secrétariat permanent de la CONAFIL.

Son expertise et sa connaissance fine des collectivités locales l’ont finalement conduit à la Présidence de la République, où il occupait le poste de Coordonnateur adjoint de la Cellule de suivi et de gestion des communes cumulativement à son poste de secrétaire permanent de la CONAFIL. Un rôle qui témoigne de la confiance que les plus hautes autorités lui accordaient.

Une disparition qui attriste le monde de la gouvernance locale

La nouvelle de sa mort a provoqué une onde de choc dans les milieux administratifs et politiques. Collègues, collaborateurs et partenaires saluent la mémoire d’un homme engagé, reconnu pour sa compétence, sa disponibilité et son sens élevé du service public. Sa disparition laisse un vide au sein de la CONAFIL et de la Cellule de suivi et de gestion des communes, deux structures au cœur de la décentralisation et de la gestion des finances locales. Un livre de condoléances est ouvert au domicile du défunt à Kindonou (Cotonou), dans la rue de la pharmacie Sainteté à l’Éternel en allant vers le CEG Nokoué.

Obsèques : rendez-vous avec la mémoire

Le programme des obsèques arrêté est le suivant :

Mercredi 15 octobre 2025 : messe-requiem à 20h à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mènontin (Cotonou).

: messe-requiem à 20h à la paroisse (Cotonou). Vendredi 17 octobre 2025 : veillée de prière chant à 20h au domicile familial à Agbangnizoun (Zou).

: veillée de prière chant à 20h au domicile familial à (Zou). Samedi 18 octobre 2025 : messe corps présent à 10h à l’église catholique Saint Christophe d’Agbangnizoun, en face de la Mairie, suivie de l’inhumation dans l’intimité familiale.

Un héritage à préserver

Zacharie Assogba Gbodjeydo laisse le souvenir d’un cadre consciencieux qui a consacré sa vie professionnelle au service des communautés et du pays. À travers les multiples responsabilités qu’il a assumées, il a contribué à façonner la gouvernance locale et à renforcer la gestion des ressources publiques. Le 18 octobre prochain, sa famille, ses proches, ses collègues et de nombreux anonymes lui rendront un dernier hommage, dans le recueillement et la reconnaissance pour son œuvre au service de la Nation.