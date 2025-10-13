Des microbes « ressuscités » du pergélisol pourraient accélérer les émissions de CO₂

Le permafrost, présent dans les régions polaires comme l’Alaska ou la Sibérie, est un sol gelé, dans lequel des bactéries et microbes ancestraux sont enfermés. Le réchauffement climatique augmente toutefois la fonte des glaces et donc, la libération de ces éléments figés dans le temps.

Une récente étude va en ce sens. En effet, celle-ci tend à démontrer que les microbes, endormis depuis des milliers d’années se réveillent peu à peu. Or, cela pourrait amplifier davantage encore le réchauffement climatique. En effet, des gaz néfastes pour l’environnement, comme du dioxyde de carbone ou du méthane, se libèrent de la décomposition des matières organiques autrefois emprisonnées.

Des micro-organismes qui reprennent vie

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs se sont rendus en Alaska afin d’étudier un tunnel situé à 15 mètres sous la surface de la terre. Des échantillons de microbes ont été récupérés avant d’être testés. Ils ont été exposés à des températures variant de -4 °C à 12 °C, dans l’idée d’imiter un été arctique prolongé. Les résultats sont tout simplement époustouflants.

En effet, un mois après l’exposition à ces températures, quasiment aucun microbe n’a véritablement été réactivé. En revanche, sous six mois, presque tous se sont transformés. Ils ont alors repris une vie “active”, allant jusqu’à être au moins autant actifs quel es micro-organismes modernes.

Des gaz néfastes pour l’environnement

Concrètement, cela signifie que les microbes, en étant à nouveau actifs, pourraient libérer d’importantes quantités de gaz à effet de serre, accélérant le dégel du pergélisol et, par extension, le réchauffement planétaire. Une sorte de cercle vicieux ou le pergélisol participe lui-même à sa propre destruction. Un argument en plus à mettre à l’actif des défenseurs de l’environnement, qui craignent ainsi des dérèglements, plus massifs encore, du point de vue des températures, de la fonte des glaces et de la libération des organismes enfermés dans nos sols.