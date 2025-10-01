Elon Musk face à une vague de départ, son management en cause

Elon Musk incarne l’audace technologique, portées par des succès comme Tesla ou xAI. Pourtant, derrière l’image du génie disruptif se cache un style de management contesté, où les promesses révolutionnaires butent sur une réalité plus trouble : décisions impulsives, pression extrême et turnover alarmant.

Un paradoxe qui interroge. Mais jusqu’où peut-on pousser les équipes au nom de l’innovation ? Chez Tesla et xAI la situation semble déraper. Des cadres épuisés par des rythmes infernaux (jusqu’à 120 heures hebdomadaires) et des virages stratégiques brutaux, comme l’abandon soudain du projet de voiture électrique low-cost, quittent le navire. D’anciens dirigeants ont même confessé l’impossibilité de concilier vie de famille et travail, symptôme d’une culture toxique.

L’enfer selon Musk

Chez Musk, l’excellence se paie cher. Les semaines interminables, les objectifs mouvants et les revirements soudains (comme le recentrage de Tesla sur l’IA au détriment de l’automobile abordable) épuisent les troupes. Pire, ses prises de position clivantes, politiques, sociales, fracturent les équipes.

Certains employés, en désaccord avec ses déclarations, remettent en cause leur engagement, créant un climat de méfiance généralisée. Pourtant, ses défenseurs, comme Robyn Denholm (Tesla), minimisent l’hémorragie : « Les départs sont normaux dans un secteur compétitif », argue-t-elle, vantant une capacité à recruter et promouvoir en interne.

Un modèle à bout de souffle ?

Musk reste un aimant à talents pour ceux qui rêvent de révolutionner le monde. Mais à quel prix ? Son management, à la fois stimulant et destructeur, divise : il fascine les passionnés prêts à tout sacrifier pour assurer leur réussite et donner vie aux idées d’Elon Musk… Ce management épuise toutefois les autres.

La question se pose : son approche brûle-t-elle les étapes ou brûle-t-elle ses équipes ? Dans une industrie où la stabilité compte autant que l’innovation, le modèle Musk montre ses limites. Et si le vrai défi n’était pas technologique, mais humain ? Les récentes démissions tendent en tout cas à le démontrer. Suffisant pour pousser Elon Musk à évoluer dans ses méthodes ?