Pavel Durov soutient Elon Musk : « Être sous enquête en France, c'est la nouvelle Légion d'honneur »

Pavel Durov, fondateur de Telegram, a pris publiquement la défense d’Elon Musk ce dimanche 20 avril, au moment où le propriétaire de X était convoqué à Paris pour une audition dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte par le parquet de la capitale française. Dans un message publié sur X, Durov accuse la France d’instrumentaliser les poursuites pénales pour réprimer la liberté d’expression.

Le DOJ refuse de coopérer avec Paris

Le post de Durov intervient au lendemain d’une décision du département américain de la Justice (DOJ). Dans une lettre datée du 18 avril et rapportée par le Wall Street Journal, le Bureau des affaires internationales du DOJ a opposé un refus aux demandes répétées des autorités françaises, qui sollicitaient une coopération judiciaire dans le cadre de leur enquête visant X. Le DOJ a estimé que cette procédure cherchait à utiliser le droit pénal français pour réguler un espace d’expression publique, en contradiction avec le Premier Amendement de la Constitution américaine, et a qualifié les requêtes françaises de démarche politiquement motivée.

Prenant appui sur ce refus, Durov affirme que les procureurs français ne sont pas indépendants : ils seraient nommés, révoqués et promus par le gouvernement, et la police judiciaire, chargée de remettre des rapports aux juges d’instruction, serait également sous contrôle de l’exécutif. Le parquet de Paris a contesté ces affirmations, réaffirmant l’indépendance de la justice française.

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Durov lui-même sous le coup de la justice française

Le fondateur de Telegram n’est pas un observateur extérieur dans ce dossier. Arrêté à Paris en août 2024, il fait l’objet d’une instruction judiciaire portant sur plus d’une douzaine de chefs d’inculpation, chacun passible de dix ans d’emprisonnement, liés aux contenus diffusés sur sa plateforme. C’est depuis cette position qu’il écrit : « Être sous enquête dans la France de Macron, c’est la nouvelle Légion d’honneur. »

L’enquête française visant X, ouverte en janvier 2025 par l’unité cybercriminalité du parquet de Paris, porte sur la diffusion de contenus pédopornographiques, la production de deepfakes sexualisés non consentis, la négation de crimes contre l’humanité et la manipulation d’un système de traitement automatisé de données. Elon Musk et l’ancienne directrice générale de X, Linda Yaccarino, étaient convoqués ce lundi 20 avril pour des auditions qualifiées de volontaires par le parquet. Leur présence à Paris n’était pas confirmée en amont de l’audience.