Espagne : pourquoi le frère d’un rappeur d’origine marocaine a été arrêté

La notoriété d’une célébrité rejaillit parfois sur son entourage, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Les proches de figures publiques se retrouvent à l’occasion impliqués dans des faits qui prennent une ampleur médiatique disproportionnée, simplement parce qu’ils portent un nom connu. C’est exactement ce qui vient de se produire à Barcelone, où le frère mineur du rappeur Morad a été arrêté après une agression à l’arme blanche rapporte plusieurs médias espagnols dont lavanguardia.

Agression près de la gare en plein week-end festif

À Molins de Rei, commune de la province de Barcelone, un jeune, frère cadet du rappeur Morad, est accusé d’avoir, avec un autre mineur, attaqué trois adolescents au couteau en pleine période de festivités. L’altercation s’est produite aux abords de la gare, vers deux heures du matin. Les victimes ont été touchées au visage et conduites vers un centre médical ; les blessures ont été décrites comme légères. Ce contraste entre liesse populaire et violence soudaine rappelle qu’un rassemblement peut virer en un instant, comme une vitrine qui se fissure au moindre choc.

Placement en centre fermé et portée immédiate

Interpellé, le jeune a été remis au parquet des mineurs, qui a ordonné son placement en détention fermée au centre de Can Llupià, à Barcelone. La décision souligne une chose simple : la filiation avec une personnalité ne change rien à la réponse judiciaire. Elle accroît en revanche l’exposition : le nom d’un artiste se retrouve mêlé à une affaire qui ne le concerne pas directement, avec des répercussions d’image et des questions concrètes pour la sécurité lors des fêtes locales.