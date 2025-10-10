Face à la Chine, Taïwan annonce une initiative inédite

Les relations entre Pékin et Taipei restent marquées par une tension persistante. La Chine considère toujours l’île comme une partie intégrante de son territoire et multiplie les pressions diplomatiques et militaires pour affirmer cette position. De son côté, Taïwan maintient une ligne de résistance fondée sur la défense de sa démocratie et de son autonomie politique. Les incursions répétées d’appareils chinois dans la zone d’identification de défense aérienne taïwanaise ont renforcé le sentiment d’urgence au sein du gouvernement de Taipei, qui cherche à adapter sa stratégie à une menace jugée constante.

Une défense aérienne pensée pour la dissuasion

Le président Lai Ching-te a présenté un projet majeur destiné à renforcer la protection du territoire. Le programme, baptisé « T-Dome », vise à doter Taïwan d’un système de défense aérienne multicouche, combinant surveillance avancée, interception rapide et coordination numérique entre les différentes unités. Cette approche s’inspire des modèles de défense intégrée utilisés par certaines puissances occidentales, capables de détecter et neutraliser des menaces simultanées venant de la mer, du ciel ou du cyberespace.

Au-delà de la modernisation technique, ce dispositif montre la volonté de Taïwan de montrer que la dissuasion repose aussi sur la crédibilité de sa préparation. En misant sur la détection précoce et la précision des réponses, le gouvernement espère réduire la probabilité d’une confrontation directe, tout en signalant à Pékin que toute tentative d’intimidation rencontrerait une résistance organisée et proportionnée.

Maintenir la paix par la force

Lai Ching-te a affirmé que la stabilité dans le détroit de Taïwan dépend désormais de la capacité de l’île à démontrer sa résilience. Il a appelé la Chine à renoncer à toute forme de coercition et à privilégier le dialogue. Mais ce message diplomatique s’accompagne d’une hausse annoncée du budget militaire et d’une accélération des programmes de recherche et développement en matière de défense. Taipei semble vouloir suivre une logique de prévention : investir massivement pour éviter que le rapport de force ne se déséquilibre davantage.

L’annonce du « T-Dome » symbolise cette orientation stratégique : renforcer les moyens de défense sans rompre les canaux de communication. Pour Taïwan, il ne s’agit pas d’alimenter une escalade, mais de se préparer à une éventuelle attaque