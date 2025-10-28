France : une femme retrouvée sans vie dans les Landes, ce que l'on sait

Une femme dans la cinquantaine a été retrouvée sans vie à son logement de Saint-Paul-lès-Dax, provoquant un fort émoi parmi les riverains. La macabre découverte a eu lieu jeudi 23 octobre en fin de matinée et a conduit à l’ouverture immédiate d’une enquête pour meurtre, désormais menée par les agents du Service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) de Bayonne.

L’intervention des voisins et les premières constatations

Selon les informations rapportées par Sud Ouest, ce sont des voisins qui ont signalé aux forces de l’ordre que la porte de l’appartement semblait laissée entrouverte. À leur arrivée, les policiers ont constaté que la femme était déjà décédée. Des traces de sang ont été observées à l’intérieur du logement, conduisant les techniciens de la police scientifique à effectuer des relevés et des analyses sur place. Le domicile a été placé sous scellés dès le jour de la découverte pour permettre le déroulement des investigations.

Les suites de l’enquête

Le parquet de Dax a annoncé qu’une autopsie serait réalisée dans les prochains jours à l’institut médico-légal de Bordeaux afin de déterminer la cause exacte du décès. Les investigations se poursuivent sous la supervision du SIPJ de Bayonne, chargé de rassembler tous les éléments permettant de comprendre les circonstances de ce drame.

Cette affaire, qui a profondément marqué le voisinage, reste au centre des investigations. Les autorités locales poursuivent leurs recherches afin de fournir des réponses précises dans les prochains jours, tandis que les habitants attendent des informations fiables sur cet événement tragique.