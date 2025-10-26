La raffinerie de Dangote veut devenir la plus grande au monde avec 1,4 million de barils/jour

Le groupe Dangote annonce une étape majeure pour sa raffinerie de Lekki, avec un projet visant à doubler sa capacité de production. L’objectif est clair : devenir la plus grande raffinerie au monde et consolider le rôle du Nigeria comme acteur énergétique majeur. Cette expansion s’accompagne d’une modernisation des infrastructures et de normes de production plus strictes, reflétant l’ambition du projet.

Une capacité record en Afrique et au-delà

La raffinerie de Dangote est déjà un symbole de l’ingénierie pétrolière sur le continent. Avec ses 650 000 barils par jour, elle détient le titre de la plus grande raffinerie en Afrique. Elle transforme le pétrole brut en essence, diesel, kérosène et produits chimiques, répondant largement à la demande intérieure tout en exportant vers d’autres pays africains. Son installation électrique génère 500 mégawatts et le site, situé sur 6 180 acres, est alimenté par le plus long pipeline sous-marin du monde, longue de 1 100 km. Cette position unique permet à la raffinerie de jouer un rôle stratégique dans l’approvisionnement énergétique du Nigeria et dans la croissance économique nationale.

Avec le projet d’agrandissement annoncé par Aliko Dangote dimanche, la capacité passera à 1,4 million de barils par jour. Ce chantier mobilisera environ 65 000 personnes, dont 85 % seront des Nigérians, et modernisera les normes de carburant pour atteindre les spécifications Euro VI. Selon Aliko Dangote cité par The Guardian Nigeria, l’objectif est de dépasser la raffinerie de Jamnagar en Inde, actuellement la plus grande raffinerie au monde, avec une expansion qui devrait être achevée dans un délai de trois ans.

Retombées économiques et ambitions mondiales

L’expansion de la raffinerie ne se limite pas à la production de carburant. Elle devrait générer des milliers d’emplois et renforcer l’autonomie énergétique du pays, tout en créant un effet d’entraînement sur l’industrie locale. Le doublement de la capacité électrique permettra une production plus stable et une meilleure efficacité dans les procédés industriels, contribuant à un impact économique direct et durable.

Sur le plan stratégique, cette extension projette le Nigeria sur la scène mondiale de l’énergie. La raffinerie de Lekki deviendra un point de référence pour l’Afrique et au-delà, offrant au continent la possibilité de réduire sa dépendance aux importations de carburant et de rivaliser avec les géants industriels internationaux. Cette initiative confirme l’ambition de Dangote de transformer la production pétrolière africaine en un levier global de développement économique.