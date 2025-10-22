Le Burkina Faso lève près de 33 milliards FCFA sur le marché de l’UEMOA

Le Burkina Faso continue de miser sur le marché régional pour financer son budget. Ce mercredi 22 octobre 2025, le Trésor public a mené une nouvelle opération de levée de fonds auprès des investisseurs de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le pays y a trouvé un accueil favorable, confirmant la solidité du lien de confiance établi entre Ouagadougou et les acteurs financiers de la région.

Une demande soutenue et une confiance renouvelée

Le Trésor public burkinabè avait prévu de lever 30 milliards FCFA à travers la mise en vente de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor, en collaboration avec UMOA-Titres. L’opération a suscité un intérêt bien supérieur aux prévisions, avec des offres cumulées dépassant 42 milliards FCFA. Au final, près de 33 milliards ont été retenus, ce qui représente une couverture largement excédentaire de 141 % par rapport au montant initialement recherché.

L’opération a rassemblé dix-neuf investisseurs, avec une participation majoritairement burkinabè, suivie par des acteurs venus de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les instruments financiers proposés couvraient des échéances allant de un à sept ans, offrant des rendements moyens compris entre 6,76 % et 7,48 %, des niveaux considérés comme intéressants par rapport aux conditions actuelles du marché régional.

Un outil clé pour financer les priorités publiques

Les émissions de titres publics constituent aujourd’hui un pilier essentiel du financement interne pour les États de l’UEMOA. En mobilisant l’épargne régionale, elles permettent de combler les besoins de trésorerie, de financer les infrastructures et de soutenir les dépenses sociales sans dépendre excessivement des partenaires extérieurs. C’est une manière, pour les gouvernements, de transformer la confiance du marché en moteur de développement national.

Pour le Burkina Faso, la réussite de cette adjudication traduit la continuité d’une stratégie budgétaire maîtrisée. Malgré les défis économiques et sécuritaires, le pays parvient à maintenir la crédibilité de sa signature financière. Cette performance pourrait, à terme, encourager une participation plus large d’investisseurs institutionnels et renforcer l’intégration financière au sein de la sous-région.