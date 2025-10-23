Mali : le président Goïta réorganise la haute hiérarchie militaire

Le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition et chef de l’État du Mali, a procédé mercredi à une importante réorganisation au sein de l’armée. Plusieurs hauts gradés ont été remplacés ou redéployés à des postes clés, selon un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres rapporte Sputnik Africa.

Nouvelles nominations au sein des forces armées

Parmi les principaux changements annoncés, le général de brigade Elisée Jean Dao prend désormais la fonction de chef d’état-major général adjoint des Armées, succédant au général Keba Sangaré.

Le poste stratégique de directeur de la Sécurité militaire revient au général de brigade Sambou Minkoro Diakité, en remplacement du général Nouhoum Ouattara. Enfin, la direction de l’Armée de Terre est confiée au général de brigade Toumani Koné, qui succède au général Harouna Samaké.

Ces mouvements traduisent une volonté d’ajuster la chaîne de commandement à un moment jugé sensible pour la défense nationale. Les autorités n’ont toutefois donné aucun détail sur les motivations précises de ces changements, qui touchent plusieurs maillons essentiels de la structure militaire.

Rappel sur l’arrivée d’Assimi Goïta au pouvoir

Âgé de 42 ans, Assimi Goïta s’est imposé sur la scène politique malienne ces dernières années. En août 2020, il renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta, avant de prendre les rênes du pays en mai 2021 à la suite de la mise à l’écart du président de transition Bah Ndaw et de son Premier ministre. Depuis, il assure la présidence de la Transition avec l’appui des forces armées.

Une réorganisation à portée stratégique

Ce remaniement intervient alors que l’appareil militaire malien poursuit son adaptation aux nouveaux défis sécuritaires. Ces ajustements visent à renforcer l’efficacité opérationnelle et la cohésion interne, dans un environnement marqué par de multiples foyers de tension au centre et au nord du pays.

Les officiers promus, connus pour leurs parcours dans différentes unités de terrain, auront désormais la tâche de consolider les acquis de la réforme engagée depuis plusieurs années au sein des forces armées.