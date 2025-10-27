Pénurie de carburant : la Russie vole au secours du Mali

Le Mali traverse depuis plusieurs semaines une crise aiguë d’approvisionnement en carburant. Les longues files d’attente devant les stations-service de Bamako et des régions traduisent la gravité de la situation. C’est dans ce climat tendu que la Russie a annoncé son intention de livrer jusqu’à 200 000 tonnes de produits pétroliers par mois au pays, afin d’alléger la pression sur l’économie et les ménages maliens rapporte l’agence Reuters.

Un partenariat énergétique au cœur d’un rapprochement stratégique

Depuis la dégradation des relations entre le Mali et la France à partir de 2021, Moscou s’est imposée comme un allié central du pouvoir de transition dirigé par le général Assimi Goïta. Les deux pays ont déjà noué une coopération étroite dans les domaines militaire et économique, avec la présence d’instructeurs russes, la fourniture d’équipements de défense, mais aussi des accords portant sur les céréales et les engrais. Cette proximité diplomatique trouve aujourd’hui une nouvelle expression à travers le volet énergétique, dans un moment critique pour le pays.

Une aide pour soutenir la résilience économique

Lors d’une rencontre tenue le 24 octobre à Bamako, une délégation russe a présenté au président Assimi Goïta un projet prévoyant la livraison mensuelle de 160 000 à 200 000 tonnes de produits pétroliers. L’objectif affiché est de soutenir la résilience et la souveraineté économique du Mali. Selon la note officielle diffusée par les autorités maliennes, les discussions ont porté sur la création d’un mécanisme logistique et commercial stable pour la distribution de carburant, d’engrais et de blé.

Cette initiative survient alors que les difficultés d’approvisionnement ont été aggravées par un blocus imposé sur les camions-citernes par le JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), responsable de plusieurs attaques contre les convois. Ce blocage a perturbé la circulation du carburant sur les principaux axes, entraînant des ruptures dans les réserves et paralysant de nombreux secteurs.

L’accord en préparation avec la Russie pourrait ainsi permettre au gouvernement malien de relancer la distribution dans les stations et de restaurer une partie de la confiance des consommateurs, tout en renforçant les liens économiques déjà existants entre les deux pays.