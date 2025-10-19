Présidentielle au Bénin : Le parti LD fixé sur son sort ce lundi

La Cour constitutionnelle du Bénin examine ce lundi 20 octobre 2025 le recours introduit par le parti Les Démocrates. La formation politique conteste une décision du président du tribunal de première instance de Cotonou portant sur la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou. L’audience est prévue pour 10 heures.

Tout est parti d’une ordonnance rendue le lundi 13 octobre par le président du tribunal de Cotonou. Dans cette décision, la juridiction avait ordonné au parti Les Démocrates de restituer à l’élu la fiche de parrainage que celui-ci avait transmise au président du parti depuis le 2 septembre. Le tribunal avait également instruit la Commission électorale nationale autonome (CENA) d’annuler le document si le parti ne s’exécutait pas, et d’en délivrer un nouveau au député.

En exécution de cette ordonnance, la CENA a procédé le lendemain à l’annulation de la 28ᵉ fiche de parrainage attribuée au parti. Cette décision a eu pour conséquence de retirer au duo présidentiel Renaud Agodjo–Jude Lodjou une pièce jugée essentielle à la validation de sa candidature à la présidentielle d’avril 2026.

Le député Michel Sodjinou avait saisi la justice après avoir, selon ses avocats, rencontré des difficultés à récupérer sa fiche auprès des responsables du parti. De leur côté, les Démocrates contestent la compétence du tribunal de Cotonou pour trancher un litige lié au processus électoral, estimant que cette matière relève exclusivement de la Cour constitutionnelle.

Le recours déposé par le parti vise donc à obtenir l’annulation de l’ordonnance du 13 octobre et la réhabilitation de la fiche de parrainage invalidée. La décision de la Cour constitutionnelle, attendue dans les prochaines heures, devrait permettre de clarifier la légalité de la procédure et d’apporter un éclairage sur la suite du processus électoral.