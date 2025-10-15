Présidentielle au Bénin : Nourou Dine Saka Saley soutient le duo des LD et félicite Le député Houndété

La désignation récente du duo présidentiel par le parti Les Démocrates (LD) en vue de l’élection de 2026 continue de faire réagir les cadres et militants. Hier, 14 octobre 2025, sur la plateforme TikTok, Nourou Dine Saka Saley (NDSS), figure influente et membre actif du parti, a pris la parole dans une vidéo pour exprimer sa position et rendre un vibrant hommage à l’un des piliers de la formation politique.

Nourou Dine Saka Saley a salué le choix fait et rconnu le mérite de Me Renaud Agbodjo ainsi que de son colistier Bonaventure Judes Lodjou. Pour lui, il faut soutenir ce choix qui tranche systématiquement avec le pouvoir en place car né dans l’opposition et étant de l’opposition. Il ajoute que par son processus de désignation, Le parti LD montre que désormais, un groupe de personne ne choisira plus les personnes qui vont diriger notre pays.

Dans cette intervention, sur sa page TikTok des suites de la désignation officielle du ticket pour la présidentielle de 2026, NDSS a tenu à saluer la vitalité démocratique interne du parti. S’il s’exprime dans le sillage de cette décision majeure qui scelle la position des Démocrates dans la course au fauteuil présidentiel, son message principal a été dirigé vers un aîné politique dont le parcours force l’admiration : l’Honorable Éric Houndété.

NDSS a manifesté son intention de décerner la « palme du mérite » au député. Il a qualifié l’Honorable Houndété de « modèle de combativité et d’engagement politique ». Poursuivant son éloge, l’élu a déclaré : « Je veux particulièrement décerner la palme du mérite à l’honorable Eric Houndété. C’est un aîné pour lequel j’ai une grande considération et un grand respect ».

L’hommage est justifié par l’action constante du parlementaire au sein du parti. NDSS a souligné que « Sa combativité politique, son engagement et son leadership méritent d’être reconnus ». Il a également insisté sur l’importance du travail abattu par l’aîné pour l’établissement de la légitimité du parti.

En rendant hommage à l’une de ses figures les plus respectées juste après la désignation du duo présidentiel, NDSS a envoyé un message fort d’unité et de cohésion au sein du parti Les Démocrates. Une telle reconnaissance publique du leadership de l’Honorable Houndété s’inscrit dans une dynamique de rassemblement nécessaire pour affronter les défis électoraux à venir.