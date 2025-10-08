Sénégal : À Thiaroye, plusieurs ministres africains honorent la mémoire des tirailleurs

À l’issue du Forum Invest in Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de plusieurs responsables africains, s’est rendu au cimetière militaire de Thiaroye pour une cérémonie d’hommage. Les délégations du Niger, du Burkina Faso et de l’Afrique du Sud ont participé à ce moment de recueillement en mémoire des soldats africains tombés sur ce site historique. L’émotion et la symbolique panafricaine ont marqué cette visite, qui s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance partagée de l’histoire coloniale.

Une cérémonie d’hommage empreinte d’unité africaine

À l’issue du premier jour du forum économique Invest in Sénégal, plusieurs délégations africaines ont convergé vers le cimetière des Tirailleurs sénégalais de Thiaroye, lieu chargé de mémoire et symbole des luttes communes. Le Premier ministre Ousmane Sonko, son homologue du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, celui du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ainsi que le vice-président de l’Afrique du Sud, ont participé à une séquence solennelle de recueillement.

Les représentants ont rendu hommage aux soldats venus d’une quinzaine de pays africains qui avaient servi sous le drapeau français. Pour Ali Mahaman Lamine Zeine, cette visite a ravivé le souvenir d’un drame qui transcende les frontières nationales. Il a annoncé qu’une concertation entre les pays concernés sera engagée afin d’envisager une contribution commune à la recherche de la vérité sur les événements de Thiaroye. Le Premier ministre du Burkina Faso, de son côté, a évoqué un « moment d’intense émotion » et salué la démarche mémorielle entreprise par les autorités sénégalaises, tout en exprimant son appui aux équipes de recherche mobilisées sur le site.

Les propos des différents responsables traduisent une volonté d’inscrire cette mémoire dans une perspective collective. Un espace dédié à la documentation des faits et à la coopération scientifique pourrait être créé, selon une source proche du dossier.

Thiaroye, un symbole revisité à la lumière de l’histoire récente

Le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, demeure un des épisodes les plus douloureux de l’histoire coloniale en Afrique de l’Ouest. Des dizaines de tirailleurs africains, démobilisés à leur retour de la Seconde Guerre mondiale, avaient été tués par les forces françaises après avoir réclamé le paiement de leurs soldes. Longtemps occulté, cet événement a été progressivement réintégré dans le débat public, notamment à travers des travaux d’historiens et des commémorations officielles.

Le 28 novembre 2024, à l’aube du 80e anniversaire du drame, le président Emmanuel Macron avait reconnu pour la première fois la responsabilité de la France, qualifiant les faits de « véritable massacre ». Cette reconnaissance officielle a ouvert la voie à de nouvelles initiatives mémorielles et à des partenariats entre États africains et institutions françaises, destinés à restaurer la vérité historique. Un lien ultérieur permettra d’accéder à la documentation sur ces engagements bilatéraux.

La visite des ministres africains à Thiaroye, moins d’un an après cette reconnaissance, prend ainsi une portée symbolique forte. Elle témoigne de la volonté des nations africaines de reprendre en main la mémoire de leurs combattants, tout en inscrivant cette démarche dans une coopération régionale renouvelée.

Le cimetière de Thiaroye, désormais au cœur d’une réflexion panafricaine sur la mémoire, reste un lieu de recueillement et d’enseignement pour les générations futures.