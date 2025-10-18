Sénégal : L’Assemblée nationale installe officiellement ses 14 commissions permanentes

Les députés sénégalais ont validé la composition des quatorze commissions permanentes chargées d’examiner les textes législatifs pour la session 2025-2026. Cette étape marque le lancement effectif des travaux parlementaires et le renforcement du rôle de contrôle du pouvoir législatif sur l’action gouvernementale. Les élus ont unanimement ratifié les listes, tandis que l’opposition a insisté sur la nécessité de préserver l’indépendance des commissions.

Les députés lancent les travaux de la nouvelle session

L’Assemblée nationale du Sénégal a franchi une étape essentielle de son organisation institutionnelle avec l’installation de ses 14 commissions permanentes, couvrant des domaines aussi variés que la finance, la santé, l’énergie, l’éducation ou encore la défense. Cette structuration interne permet de préparer l’examen détaillé des projets de loi et d’assurer le suivi de l’exécution budgétaire.

L’annonce a été faite par le président de l’Assemblée après un vote unanime des députés. Le parlementaire Moussa Hamady Sarr a souligné que « le véritable travail parlementaire se fait dans les commissions », rappelant leur rôle stratégique dans l’évaluation des politiques publiques. Chaque structure disposera d’un programme trimestriel et devra soumettre un rapport d’activité avant la clôture de la session.

Du côté du gouvernement, un engagement a été pris pour garantir les moyens logistiques et techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. Plusieurs observateurs estiment que ce dispositif permettra de renforcer la qualité du débat législatif et de mieux suivre l’application des réformes.

Les groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition ont salué une étape « constructive » tout en appelant à un fonctionnement équilibré. L’opposition a notamment insisté sur l’importance d’un contrôle effectif des dépenses publiques, au moment où le pays cherche à restaurer la confiance budgétaire avec ses partenaires.

Une organisation consolidée après le renouvellement du bureau

Cette installation s’inscrit dans le prolongement de l’ouverture de la session ordinaire unique 2025-2026, tenue ce 15 octobre. À cette occasion, les députés avaient procédé à l’élection des nouveaux membres du bureau de l’Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Pastef–Les Patriotes a reconduit Mohamed Ayib Dafé à la présidence et Marie Angélique Selbé Diouf à la vice-présidence. De son côté, le groupe Takku Wallu Sénégal a maintenu Aïssa Tall Sall à la tête de son bloc et Djimo Souaré comme vice-président.

Cette réorganisation s’accompagne d’un renforcement de la coordination intergroupes afin de fluidifier les travaux en plénière et d’assurer une meilleure représentativité au sein des commissions. L’objectif affiché est de favoriser la concertation sur les textes majeurs à venir, notamment les lois de finances, les réformes économiques et les politiques sociales.

Cette étape d’installation intervient peu après la publication du dernier rapport de la Cour des comptes, qui a mis en exergue plusieurs recommandations sur la gouvernance publique. Le Parlement entend s’en saisir pour renforcer son rôle de contrôle de l’exécutif et répondre aux attentes citoyennes en matière de transparence et de reddition des comptes.

Les commissions doivent désormais élire leurs bureaux respectifs avant le début des auditions et travaux sectoriels prévus pour la fin du mois d’octobre.