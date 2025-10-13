Smartphones : une ville n'autorise que 2h d'utilisation par jour (pour tous ses habitants)

Au cours des vingt dernières années, le smartphone est passé du statut d’outil de communication secondaire à celui d’extension quasi indispensable de la vie quotidienne. De la messagerie instantanée aux réseaux sociaux, ces appareils ont tissé une présence constante dans nos routines. Cette omniprésence a soulevé des interrogations sur ses effets sur la concentration, les relations sociales et la santé mentale, conduisant certaines collectivités à tester des mesures inédites.

Une limitation volontaire pour retrouver le lien social

La ville de Toyoake, au sud du Japon, expérimente depuis peu une approche originale : restreindre l’utilisation quotidienne des smartphones à seulement deux heures, et ce pour tous ses habitants, enfants comme adultes. L’initiative ne prévoit aucune sanction, mais repose sur la sensibilisation et la responsabilisation des citoyens. Selon le maire Masafumi Kouki cité par CNews, cette mesure a eu un impact positif sur une partie de la population. Ceux qui géraient déjà leur temps d’écran ont ressenti un léger inconfort, mais la majorité a bénéficié d’une réduction du temps passé devant l’écran, favorisant davantage d’interactions directes et un meilleur équilibre dans la vie quotidienne.

Pour certains jeunes, cependant, l’efficacité de la mesure est encore débattue. L’enthousiasme pour cette expérimentation varie selon les habitudes et la dépendance au smartphone, révélant que l’adaptation à une telle restriction reste un défi individuel.

Les implications d’une ville “à usage limité”

Limiter volontairement l’accès aux smartphones pourrait transformer la manière dont les habitants perçoivent leurs interactions et leur temps libre. À Toyoake, cette expérience pourrait servir d’indicateur pour d’autres villes confrontées à une consommation numérique jugée excessive. L’initiative montre une tension universelle : alors que les smartphones facilitent la communication et l’accès à l’information, ils peuvent également réduire le contact humain direct et fragmenter l’attention.

Au-delà de Toyoake, cette initiative montre que les autorités locales s’interrogent sur l’usage des technologies et ses effets sur les habitudes quotidiennes et l’attention des habitants. Dans une société où les écrans occupent une place importante dans la vie de chacun, la ville teste un cadre volontaire mais strict pour limiter le temps passé sur les smartphones, laissant observer comment les citoyens s’adaptent à cette restriction.