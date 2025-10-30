Un prêtre qui a vendu son âme au diable devient un saint de l'Église catholique

L’Église catholique a ajouté un nom inattendu à la liste de ses saints. Bartolo Longo, connu pour avoir été lié à des pratiques occultes avant de changer de voie, a été canonisé par le pape Léon XIV aux côtés de six autres figures religieuses. Son parcours, souvent qualifié de singulier, attire l’attention en raison de son passé puis de son engagement au service des autres.

Du spiritisme à l’engagement religieux

Longo, né en 1841 à Latiano, en Italie, avait étudié le droit avant de s’intéresser à l’occultisme après la mort de son père. Certains récits indiquent qu’il aurait officié comme prêtre satanique, participé à des séances de spiritisme et observé des pratiques extrêmes. Il aurait même affirmé avoir conclu un pacte avec un démon.

Son retour au catholicisme est attribué à l’intervention de proches, notamment celle du professeur Vincenzo Pepe, qui l’aurait encouragé à abandonner ces pratiques pour préserver sa santé mentale et sa vie spirituelle. Guidé par un prêtre dominicain, Bartolo Longo aurait suivi une période de pénitence avant de se réorienter vers la foi catholique.

Une fois revenu dans l’Église, il aurait mené plusieurs actions sociales. Il a notamment fondé le Sanctuaire pontifical de la Bienheureuse Vierge du Rosaire de Pompéi. Il est également associé à l’ouverture d’un orphelinat pour filles, d’institutions dédiées aux enfants de prisonniers et à des années de bénévolat auprès de personnes malades à Naples.

Le processus de canonisation et une reconnaissance récente

La désignation de nouveaux saints est effectuée par le pape en exercice après un examen mené par l’Église catholique. Ce processus, structuré au fil des siècles, vise à reconnaître des personnes dont la vie est considérée exemplaire pour les fidèles. Il a évolué progressivement avant d’être centralisé sous l’autorité pontificale. Cette approche est restée en vigueur jusqu’à aujourd’hui, ce qui permet d’établir un lien entre l’histoire de l’institution et les canonisations contemporaines.

La trajectoire de Bartolo Longo demeure souvent citée pour le contraste entre ses choix de jeunesse et ses actions ultérieures. Décédé en 1926, il est désormais reconnu comme saint pour son engagement caritatif et religieux après son changement de vie. Cette canonisation place à nouveau au centre de l’actualité une figure dont l’histoire montre une rupture nette entre deux périodes de son existence, l’une marquée par des pratiques occultes et l’autre par une contribution sociale et religieuse au sein de l’Église catholique.