Une femme reçoit 11,3 millions $ après une chute sur le parking d'un supermarché

Aux États-Unis, une femme de 44 ans est malheureusement tombée sur l’un des parkings du magasin Target, à Winter Garden (banlieue d’Orlando). Cet incident s’est déroulé le 23 décembre 2019, quelques heures avant les fêtes de Noël donc, alors que celle-ci portait sa fille dans les bras.

Concrètement, l’incident s’est déroulé alors que le parking était rempli de véhicules. Le mauvais temps n’aidant pas, des flaques d’eau se sont amassées ici et là. Aux conditions météorologiques exécrables, s’est aussi ajouté un problème d’ordre technique, puisque celle-ci a trébuché sur une jointure mal nivelée.

Une chute aux lourdes conséquences

La différence de hauteur était importante et la victime, portant sa fille et ses courses, ne l’a pas remarquée. Pire encore, cette jointure mal nivelée rendait l’espace contraire aux normes de construction imposées. Suite à sa chute, la victime s’est fracturée le tibia, le péroné et la malléole externe droite.

Une proposition de règlement à l’amiable lui avait alors été proposée, afin d’éviter le procès. Un chèque de 250.000 dollars aurait été évoqué. Mais cette proposition a été refusée. Le procès a alors eu lieu et le jury du comté d’Orange a confirmé, le 17 octobre dernier, que le magasin était totalement responsable de cet incident.

Les parkings, pris aux sérieux par les enseignes ?

Une condamnation à laquelle Target n’a pas encore réagi. Cependant, elle pourrait d’ores et déjà ouvrir la porte à de prochaines condamnations d’enseignes ayant fait face à des accidents sur leur parking. Il s’agit toutefois (et heureusement) d’événements assez rares, qui par ailleurs, pourraient avoir un effet bénéfique pour les consommateurs. En effet, les enseignes pourraient prendre plus au sérieux le sujet du parking et investir ou réinvestir pour agrandir les espaces ou les remettre aux normes.