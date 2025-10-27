Vice-présidence : Donald Trump coupe court aux spéculations concernant 2028

Donald Trump a fermé la porte à l’idée de se présenter comme vice-président lors de la prochaine élection présidentielle américaine. Interrogé par des journalistes à bord d’Air Force One, alors qu’il effectuait un déplacement en Asie, le président américain a jugé qu’une telle démarche serait contraire à l’esprit des institutions. Il a reconnu que la Constitution ne l’empêcherait pas formellement de briguer la vice-présidence, mais a estimé que ce serait une manœuvre inappropriée rapporte WDIO. Selon ses mots, ce choix reviendrait à « jouer au plus malin », une attitude qu’il dit vouloir éviter.

Les spéculations relancées par Steve Bannon

La semaine écoulée, Steve Bannon, ancien stratège politique de Donald Trump, avait ravivé le débat en affirmant que l’ancien président pourrait viser un troisième mandat. Dans une interview à The Economist, il déclarait que « Trump sera président en 2028 » et qu’« il existe un plan ». Ces propos ont immédiatement alimenté les discussions sur une possible stratégie pour contourner la limite fixée par le 22ᵉ amendement de la Constitution américaine, qui restreint à deux le nombre de mandats présidentiels. La déclaration de Trump vient mettre un terme à ces rumeurs, du moins pour l’instant, en clarifiant sa position.

Un message politique et institutionnel

En écartant cette option, Donald Trump cherche à réaffirmer son attachement à la légitimité de son double mandat, tout en se démarquant des spéculations jugées excessives par une partie de son entourage. L’idée d’une vice-présidence en 2028, avancée par certains partisans, était perçue comme une tentative détournée de retour au pouvoir. Le président a préféré trancher nettement, insistant sur le fait qu’il ne souhaite pas donner l’image d’un dirigeant prêt à manipuler le système.

Son refus intervient à un moment où le débat sur la durée et la nature du pouvoir présidentiel reste sensible aux États-Unis. L’affirmation selon laquelle il aurait « le droit » de briguer la vice-présidence, suivie de son renoncement immédiat, traduit une volonté de contrôler la narration autour de son héritage politique. Elle marque également une distinction entre la légalité théorique et ce qu’il considère comme une attitude respectueuse des institutions.

Une déclaration à portée symbolique

En rejetant publiquement cette hypothèse, Donald Trump adresse un message clair à ses partisans et à ses adversaires : il ne cherchera pas de voie détournée pour prolonger son influence au-delà des limites constitutionnelles. Si ses soutiens les plus fervents, à l’image de Steve Bannon, continuent d’entretenir la perspective d’une présidence durable, le chef de l’État semble vouloir recentrer son discours sur la stabilité politique et le respect des règles du jeu démocratique.

Cette sortie médiatique, faite à bord de son avion présidentiel, prend ainsi une valeur symbolique. Elle intervient au moment où les spéculations sur l’avenir du trumpisme s’intensifient, et où chaque mot du président est scruté pour anticiper la suite de sa trajectoire politique. En affirmant qu’il ne sera pas candidat à la vice-présidence en 2028, Donald Trump entend rappeler qu’il reste le seul à décider du cadre et du tempo de son engagement politique, sans céder aux plans imaginés par son entourage.