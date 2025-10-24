Donald Trump : un 3ème mandat prévu ? Son ex-conseiller crée la polémique

Une nouvelle controverse anime la vie politique américaine. Steve Bannon, ancien conseiller stratégique de Donald Trump et figure du mouvement Make America Great Again (MAGA), a évoqué l’éventualité d’un troisième mandat pour le président en 2028. Dans un entretien accordé à The Economist, il a affirmé que l’équipe du président disposait d’un plan à long terme et que les perspectives d’avenir étaient, selon lui, meilleures qu’en 2016 ou en 2024.

Ces propos relancent la discussion sur la validité du 22e amendement de la Constitution américaine, qui limite l’exercice du pouvoir présidentiel à deux mandats. Un groupe baptisé Third Term Project milite désormais pour une révision de ce texte afin de permettre à Donald Trump de se présenter à nouveau.

Steve Bannon estime qu’un tel scénario ne remettrait pas en cause la légitimité du système institutionnel américain. D’après lui, si les électeurs choisissent de maintenir Trump au pouvoir, ce choix refléterait simplement la volonté du peuple américain.

Une vision politique teintée de ferveur

Certains analystes y voient une manière de maintenir la mobilisation de ses partisans, tandis que d’autres considèrent qu’il s’agit d’un signal envoyé à l’establishment républicain pour tester la réaction du pays à une éventuelle réforme constitutionnelle.

Ancien dirigeant de Breitbart News et stratège clé lors de la campagne de 2016, Steve Bannon reste un acteur influent dans la sphère trumpiste. Son style, marqué par la provocation et la polarisation, continue de nourrir les débats sur l’avenir politique des États-Unis.

Même si la loi fondamentale du pays semble exclure tout troisième mandat, les récentes déclarations de Bannon montrent que l’idée d’une présidence prolongée demeure bien présente dans certains cercles proches du pouvoir. Loin d’être anecdotique, ce débat pourrait peser sur les discussions politiques américaines des prochaines années.