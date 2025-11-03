 Bénin : Les députés conviés pour une séance plénière ce jour

Les députés se retrouvent en plénière dans la journée du lundi 03 Novembre 2025 pour se prononcer concernant le rapport d’activités du président Louis Gbèhounou Vlavonou, lequel rapport n’est qu’en fait celui de l’Assemblée nationale pour la période indiquée et porté par le premier responsable de l’institution du fait de sa responsabilité. Un test de stratégie politique pour les « Démocrates » démissionnaires désormais dans la peau de députés non inscrits.

Cet exercice réglementaire s’observe au lendemain de chaque rentrée parlementaire. Il permet au président du Parlement de soumettre les notes détaillées des activités de l’institution à ses collègues. Ceci dans une logique guidée par le souci de compte rendu formel et de transparence. Il s’agit donc du dernier rapport d’activités du président Louis Vlavonou dans ce rôle de coordination des actions et initiatives parlementaires pour le développement du Bénin et le renforcement des bases de sa démocratie depuis l’avènement du système politique de la rupture. Un examen de rapport qui intervient dans un contexte politique particulier marqué par les manœuvres historiques depuis le feuilleton du retrait de parrainage au sein des « Démocrates« , principale force politique de l’opposition jusqu’à l’enregistrement des défections en ce qui concerne la cohésion au sein du groupe parlementaire.

Tout cela sanctionné par une démission de la formation politique. Autant d’éléments qui laissent les citoyens et les analystes politiques aller dans tous les sens sans pour autant satisfaire la préoccupation prioritaire du peuple axée sur l’unité nationale, la paix et la justice pour tous. Cette séance plénière programmée pour débattre du rapport, peut aussi faire l’objet d’un test de stratégie politique au niveau de la représentation nationale. Ceci pour évaluer la sincérité des nouveaux alliés politiques afin de se faire une idée du sort réservé au projet de révision constitutionnelle. Ce qui est certain et dont personne ne peut en douter, c’est la détermination du président Louis Vlavonou à rendre compte à ses collègues dans les règles de l’art depuis qu’il était convié à cette fonction.