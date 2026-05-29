Bénin : la Maison des Médias Thomas Megnassan rouvre ses portes à la presse

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin (HAAC) a officiellement remis le vendredi 29 mai 2026 les clés de la Maison des Médias « Thomas Megnassan » rénovée aux associations professionnelles du secteur. La cérémonie, présidée par le président de l’institution Édouard Loko à Cotonou, marque l’aboutissement d’un chantier financé à hauteur de 115 millions de francs CFA sur fonds publics.

Le point de départ de cette réhabilitation remonte au 1er octobre 2025, date à laquelle Édouard Loko s’était rendu sur place avec des conseillers et cadres de la HAAC. Le tableau qu’ils avaient trouvé était sévère : murs fissurés, toiture endommagée, carreaux brisés, équipements informatiques hors d’usage. « Ce que nous avons vu est alarmant », avait déclaré le président de la HAAC à l’issue de cette visite.

Le financement de la rénovation a été rendu possible par la nouvelle version du dispositif d’aide de l’État à la presse, après un plaidoyer porté par la HAAC auprès du gouvernement. Les travaux, engagés avant la fin de l’année 2025 comme annoncé par Édouard Loko, ont duré environ huit mois.

Des espaces modernisés remis aux associations de presse

La cérémonie du 29 mai 2026 a réuni autour du président de la HAAC les conseillers de l’institution, les responsables des organisations professionnelles bénéficiaires et de nombreux journalistes. Elle a été marquée par la coupure du ruban et une visite des espaces réaménagés : bureaux modernisés, installations réhabilitées et cadre restructuré pour favoriser le travail collaboratif entre acteurs des médias.

La Maison des Médias « Thomas Megnassan » est un espace dédié aux organisations professionnelles de la presse béninoise, hébergeant plusieurs associations du secteur. Sa dégradation progressive au fil des années avait fait de sa rénovation une revendication récurrente de la corporation. La HAAC a indiqué vouloir faire de ce site un espace de référence pour la formation, la concertation et le renforcement des capacités des professionnels des médias au Bénin.