Meurtres au Soudan : le Pape Léon XIV sort du silence et dénonce

Les événements récents à El-Fasher ont suscité une prise de parole ferme du Pape Léon XIV. Le chef de l’Église catholique a exprimé son inquiétude face aux informations faisant état de violences meurtrières commises contre des civils au Soudan. Son intervention remet au premier plan l’urgence humanitaire qui touche le Darfour.

Escalade de la guerre et exactions signalées

Le conflit opposant les Forces armées soudanaises aux Forces de soutien rapide (FSR) a éclaté en avril 2023 et s’est étendu à plusieurs régions. Les antagonismes entre les deux camps, qui coopéraient autrefois, ont dégénéré jusqu’à entraîner affrontements, déplacements forcés et instabilité persistante.

La situation s’est encore détériorée après la prise d’El-Fasher le 26 octobre par les FSR, à l’issue d’un siège d’un an et demi. De nombreux habitants ont quitté la ville, tandis que des témoignages font état de meurtres et de sévices visant notamment des femmes et des enfants. Les organisations présentes sur le terrain évoquent des barrières freinant l’acheminement de l’aide, ce qui limiterait l’accès aux soins et à l’assistance.

Un message ferme pour protéger les civils

Le Pape Léon XIV a condamné les violences décrites et souligné les souffrances infligées à une population affectée depuis de longs mois par la guerre. Il a insisté sur la nécessité de protéger les personnes non armées et a demandé un arrêt immédiat des combats.

Le souverain pontife a aussi appelé à la création urgente de voies humanitaires sécurisées afin de permettre aux secours d’atteindre les zones touchées et de venir en aide aux civils menacés.

Ce message intervient alors que plusieurs acteurs internationaux formulent des demandes similaires. L’appel du Pape Léon XIV contribue à renforcer la pression sur les responsables du conflit afin qu’ils facilitent l’assistance aux habitants et mettent fin aux attaques ciblant les civils.