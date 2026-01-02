Accident d'Anthony Joshua : nouveau rebondissement judiciaire

La fin d’année a été marquée par un drame sur les routes nigérianes impliquant Anthony Joshua. L’ancien champion du monde des poids lourds se trouvait dans un véhicule accidenté sur un axe très fréquenté de l’État d’Ogun. Le choc a coûté la vie à deux membres de son équipe technique, tandis que le boxeur britannique, blessé, avait été pris en charge à l’hôpital avant de pouvoir regagner son domicile. Cet accident, qui avait suscité une vive émotion dans le monde du sport, connaît désormais une nouvelle phase avec des développements judiciaires significatifs.

Inculpation du conducteur impliqué

Les autorités nigérianes ont franchi un cap en annonçant l’inculpation du conducteur présumé responsable de l’accident. D’après TMZ, Adeniyi Mobolaji Kayode, âgé de 46 ans, a été présenté devant le tribunal de première instance de Sagamu. Selon la police de l’État d’Ogun, plusieurs chefs d’accusation ont été retenus, allant de la conduite dangereuse à la conduite imprudente et négligente, en passant par l’absence de permis de conduire valide.

Cette décision judiciaire marque une étape importante pour les enquêteurs, qui cherchent à établir précisément les responsabilités dans un accident aux conséquences humaines lourdes. L’affaire a été officiellement renvoyée au 20 janvier, date à laquelle le tribunal devrait examiner plus en détail les éléments du dossier.

De son côté, Anthony Joshua a quitté l’hôpital en milieu de semaine et poursuit désormais sa convalescence à domicile, selon les autorités locales. Si son état de santé n’inspire plus d’inquiétude immédiate, le boxeur reste directement concerné par l’évolution de la procédure, en tant que victime blessée et témoin clé de l’accident.