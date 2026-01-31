AES : de nouveaux drones de combat AKINCI pour l'armée malienne

L’Alliance des États du Sahel (AES) continue de faire face à des défis sécuritaires dans une région marquée par l’activité de groupes armés et les violences transfrontalières. Entre coordination régionale et montée en puissance des capacités militaires, les États membres cherchent des solutions concrètes pour protéger leurs populations et stabiliser le Sahel. Dans ce cadre, le Mali, en tant que membre actif de l’AES, a pris des mesures pour renforcer ses forces armées et accroître sa supériorité opérationnelle, notamment à travers le développement de ses capacités aériennes.

Mali renforce la puissance aérienne avec des drones de haute technologie

Le 30 janvier à Sévaré, le ministre malien de la Défense, le général Sadio Camara, a remis à l’Armée de l’air du Mali de nouveaux drones AKINCI de type HALE (High Altitude Long Endurance) conçus en Turquie. Ces appareils, capables de mener à la fois des missions de reconnaissance et des frappes de précision, disposent d’une importante charge utile ainsi que de systèmes avancés de communication et de radar. Selon le général Camara, cette remise renforce de manière significative la capacité opérationnelle des forces maliennes et améliore leur couverture des zones exposées aux attaques terroristes.

Les autorités précisent que les drones seront exploités par des équipes spécialement formées, aptes à tirer pleinement parti de leurs performances. Le ministre a également souligné que la modernisation continue de l’armée repose sur des partenariats fiables et équilibrés, essentiels pour assurer la sécurité du pays.

Stratégie malienne pour contrer le terrorisme et renforcer la stabilité régionale

La remise des nouveaux drones AKINCI reflète la volonté du Mali de renforcer ses capacités militaires en combinant technologie avancée et coordination avec les autres membres de l’AES. Ces équipements permettent aux forces maliennes d’agir rapidement et avec précision contre les groupes armés tout en menant des opérations conjointes avec le Burkina Faso et le Niger. L’amélioration de la supériorité aérienne offre la possibilité d’intervenir dans des zones difficiles d’accès et de soutenir efficacement les troupes au sol.

Le général Sadio Camara a souligné que toute résistance armée serait neutralisée grâce à ces nouvelles capacités, tout en renouvelant l’invitation aux combattants égarés à déposer les armes et à réintégrer les institutions de l’État. Cette démarche traduit l’ambition de l’armée de concilier efficacité militaire et stabilité sociale.