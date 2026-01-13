Affaire Epstein : les Clinton disent non à une audition parlementaire

Figure centrale de la vie politique américaine pendant plus de trois décennies, Bill Clinton a marqué l’histoire des États-Unis par ses deux mandats à la Maison-Blanche, de 1993 à 2001. Son épouse, Hillary Clinton, ancienne sénatrice de New York, secrétaire d’État et candidate à l’élection présidentielle de 2016, a également occupé une place majeure dans les cercles du pouvoir à Washington. Longtemps perçu comme l’un des couples les plus influents du Parti démocrate, le duo Clinton se retrouve aujourd’hui au cœur d’une nouvelle controverse liée à l’affaire Jeffrey Epstein, ce financier condamné pour crimes sexuels et décédé en prison en 2019.

Les Clinton face à la commission d’enquête

La commission de surveillance de la Chambre des représentants, dirigée par le républicain James Comer, a récemment convoqué Bill Clinton pour répondre à des questions sur ses relations passées avec Jeffrey Epstein. L’objectif affiché de cette audition n’était pas de formuler des accusations, mais de recueillir des éléments jugés utiles pour comprendre les réseaux et contacts de l’homme d’affaires aujourd’hui décédé.

Bill Clinton, âgé de 79 ans, ne s’est cependant pas présenté au Capitole le jour prévu. Son absence a été immédiatement commentée par le président de la commission, qui a regretté ce refus tout en rappelant que l’ancien président n’était formellement accusé d’aucun acte répréhensible. L’audition de Hillary Clinton, initialement programmée pour le lendemain, n’a pas non plus eu lieu.

Les explications des Clinton

Dans une lettre rendue publique, le couple a expliqué sa décision en contestant la validité juridique des assignations à comparaître rapporte AP News. Les Clinton estiment que la procédure engagée à leur encontre ne respecte pas les règles applicables aux auditions parlementaires et dénoncent un traitement qu’ils jugent inéquitable.

Le courrier souligne notamment que plusieurs anciens responsables auraient obtenu la possibilité de répondre par écrit aux questions de la commission, alors que cette option aurait été refusée à Bill et Hillary Clinton. Le couple affirme avoir déjà transmis les informations dont il disposait, rappelant que les crimes de Jeffrey Epstein suscitent une indignation partagée.

Cette séquence intervient alors que l’affaire Epstein continue de susciter de fortes réactions aux États-Unis, tant pour la nature des crimes que pour les zones d’ombre entourant les réseaux de relations de l’ancien financier. Chaque nouvelle initiative parlementaire ravive l’intérêt du public et alimente les débats politiques.